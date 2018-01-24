В Госдуме хотят посмотреть «запрещенный» фильм «Смерть Сталина»

Москва, , 10:49 — REGNUM Фильмы, которые Минкультуры хочет запретить к показу в кинотеатрах РФ, должны заранее показывать депутатам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Накануне Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина», который должен был выйти на экраны 25 января. Фильм снят в жанре сатирической комедии и рассказывает о борьбе за власть после смерти Иосифа Сталина.

«Про фильм «Смерть Сталина» подходят и спрашивают мнение, но мы его не видели, покажите его. А потом нас же критикуют — против фильма, хотя его не видели. При этом устраивают просмотр в Минкультуры на 300 человек, но нас не зовут», — возмутился Жириновский.

Между тем, по его словам, журналистов в таких случаях интересует именно мнение депутатов о фильме, а депутаты не могут ничего сказать, так как у них нет возможности посмотреть картину.

«Вот фильм «Движение вверх» показали в Малом зале Госдумы, покажите и тот фильм, который не хотите, чтобы шел на экранах», — предложил Жириновский.

Однако в целом ситуация, когда фильму сначала дают прокатное удостоверение и собираются выпускать в кинотеатры, а потом отзывают эти документы и запрещают его показы, вызывает вопросы, отметил депутат.

«Британский фильм, кто его купил, почему он должен был получить прокатное удостоверение? Покупать не надо было, нужно останавливать на входе через границу. Если этот фильм нам не подходит, то зачем вы его покупаете, платите деньги за перевод, потом хотите показывать в кинотеатрах, а Минкульт правильно вам не дает прокатное удостоверение. Надо раньше останавливать. Или не останавливать, и пусть все это показывают», — возмутился Жириновский.

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