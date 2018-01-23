Юбилей Тургенева испытывает на прочность орловские власти

Орел, , 14:05 — REGNUM При ремонте здания музея Тургенева в Орле использовали материалы, не предназначенные для внешней облицовки. Как результат — ступени только что обновленного здания уже начали осыпаться.

В этом году в Орловской области намерены широко отметить 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Основные мероприятия пройдут в ноябре, но готовиться к юбилею начали заранее. В числе таких подготовительных мероприятий — и приведение в порядок объектов, связанных с именем Тургенева, в том числе музея писателя в Орле, который в этом году также отмечает юбилей — столетний.

Собственно сам ремонт — он обошелся в 27 млн рублей и был проведен по заказу министерства культуры РФ — завершился в декабре. А уже в январе в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что ступени здания музея дали трещину и начали осыпаться.

Ремонтные работы проводило ООО «Гефест», которое до этого занималось, например, такими проектами, как ремонт Большого театра. Представитель компании, который уже прибыл для разбирательства в Орел, признал, что недочеты есть, и обещал все исправить. Причиной же, по заявлению директора ООО «РСК «Гефест» Данилы Чулюкина, стало использование материалов, предназначенных для внутренней, а не внешней облицовки.

«По сертификатам, по документам значилось, что камень для внешних работ, как и положено. Ну, что делать? Будем исправлять. Соответственно обратимся к поставщику и будем менять камень», — цитирует представителя компании ГТРК «Орел».

Выявлены и другие недочеты — на фасаде здания появились подтеки. Подрядчик также пообещал устранить проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерениях показательно отпраздновать юбилей Ивана Тургенева областные власти заявляли еще при губернаторе Вадиме Потомском.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал предложение Орловщины, сделав наш регион всероссийским центром торжеств. Это огромная ответственность, которую необходимо оправдать», — заявлял Потомский.

В начале прошлого года из федерального бюджета регион получил почти 200 млн рублей. В числе приоритетных направлений работы тогда называли реконструкцию зданий Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева, также готовящегося к 100-летнему юбилею, музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», проведение театрального фестиваля «Русская классика».

Скандалы не заставили себя ждать — в июле градозащитники заявили, что при реставрации дома-музея другого орловского писателя, Николая Лескова, исчезли старинные ступени, а заменили на бетонные. Музейщики возразили, что замена была проведена в рамках реставрации, но общественники напомнили, что замена и реставрация — между собой никак не связаны, и даже если ступени не являются «подлинными» для дома-музея Лескова, они «по-настоящему ценны уже тем, что принадлежали одному из дворянских домов снесенных на ул. 7-го Ноября».

Об этом: Реставрация по-орловски: у дома-музея Лескова исчезли старинные ступени

После увольнения Вадима Потомского с поста главы региона в начале октября эстафету подхватил назначенный врио губернатора Андрей Клычков.

На заседании оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Тургенева Клычков, в частности, заявил: «Для нас проект проведения юбилея Ивана Тургенева не регионального, а федерального уровня. Это вызов, который мы должны достойно принять и провести».

Основной проблемой глава региона назвал отсутствие финансирования. Тогда же, в ноябре, выяснилось, что из программы праздничных мероприятий может выпасть «Спасское-Лутовиново» — единственный в России мемориальный музей великого русского писателя. Именно с этим имением в Орловской губернии связана история создания многих известных произведений Тургенева. Причина — в ремонтных работах, которые ведутся на территории музея. Завершить ремонт планируется к октябрю 2018 года, то есть формально до даты юбилея Тургенева. Но при этом наиболее благоприятное время для посещения Спасского-Лутовиново — летом.

В начале этого года, судя по всему, также в преддверии юбилейных торжеств, о наследии Тургенева вспомнили и городские власти. Так, на прошлой неделе в горсовете обсуждали предложение администрации областного центра по передаче в аренду частному инвестору «Дома Лизы Калитиной» — старинного, но сильно обветшавшего дома в центре Орла, в котором жила девушка, ставшая прототипом героини романа Тургенева «Дворянское гнездо». При этом планы по реставрации дома вынашиваются уже более пяти лет, проект был разработан за счет горбюджета и прошел все согласования еще в 2012 году. На тот момент уровень износа здания уже составлял 80%. Однако денег на реализацию проекта не нашли. Теперь отреставрировать дом хотят за счет частных вложений, причем после реставрации дом, по некоторым данным, может быть отдан под ресторан.

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Похоже, именно в качестве «тяжелой артиллерии» в регион приглашен российский режиссер Юрий Грымов, который в конце 1990-х экранизировал повесть Тургенева «Му-му». Накануне, 22 января, Грымов был назначен советником врио губернатора по вопросам культуры.

«В этого году перед регионом стоят грандиозные задачи, в числе которых празднование 200-летия великого русского писателя-орловца Ивана Сергеевича Тургенева. В реализации такого рода планов помощь известного российского режиссера, художественного руководителя успешного театра «Модерн» Юрия Грымова будет очень нужна Орловщине», — заявил, комментируя назначение, сам Клычков.