Сэр Черчилль: между мольбертом, сигарой и мировой войной

Дмитрий Тёткин, , 08:34 — REGNUM

Опять двойка за поведение в школе, сигара, знак «виктори», мемуары, мольберты, родовые замки и склепы, эксцентричные шутки. Фильм рассказывает в основном о военном периоде жизни политика. При этом картина снята с попыткой юмора (вероятно, английского). Черчилль здесь показан «самым человечным человеком». Милый снобизм, быт (вплоть до походов в уборную), мучения и терзания за страну и эпоху, почти приятельская болтовня по нарочито трещащему телефону с Рузвельтом, дефекты речи. Про русских, разумеется, в фильме нет ни слова, да и не надо. Это ведь кино про одну из легенд британского мира. Нет слов в фильме и про расизм и антисемитизм политика, который отмечали некоторые биографы (как почти обязательный по тем временам для господствующих классов), нет, конечно, и про его антикоммунизм. Но и при этом в фильме есть на что посмотреть. Особенно послушать, если вы смотрите на английском. Черчилль был известен и как великий оратор. Вообще изучение риторики по лучшим античным образцам — отличительная черта англосаксонского воспитания господствующей элиты. Главное ведь хорошо сказать…

Вчера был в гостях у приятелей-американцев, хозяйка дома хвалила Черчилля, чуть иронично заявляя, что всегда плакала, слушая его речи, от восхищения и умиления. Английский парламент, который место для дискуссий — про речи… Ловкость языка. Одна из самых старых действующих «демократий» на планете. В этом есть трагикомическая человеческая природа, когда столь лицемерно изящны речи политика, священника, судьи и прочих… Они дают видимость заботы и смысла для подданных. Иногда свободных граждан, иногда рабов. Попробуй разберись. Но надо отдать должное — Черчилль писал сам и речи, и мемуары (такой уж ли политической была Нобелевская премия по литературе ему?), и рисовал не хуже Шикльгрубера… Который тоже был художник. Творческие люди. Выяснения отношений с вечностью и трупами, борьба за идеалы…

Вот она, история. С большой и маленькой буквы. Одни будут в братских могилах и на лесных опушках под ивами и рябинами. Другие в дворцах и кремлях. Столкновения личностей и событий, характеров и личных драм, абсурда с большими смыслами и мифами. История человечества как самое большое «шоу» во вселенной, где все мы до какой-то степени зрители и даже участники, пусть в роли статистов, лагерной пыли, робкого человеческого хвороста на костре веков, напротив «сильных мира сего», «новых богатых», и кто ты — электорат, молчаливое большинство, лидер, избиратель, освободитель, революционер? Почему одни рождаются аристократами и правителями (в данном случае — родовые поместья, антикварные часы, античные портики, золотые кортики, стулья, шляпы и пиджаки, трости и зонтики, леди и джентльмены), а другие приходят к власти — скажем, без особого высшего образования, кроме навыков экспроприации на большой дороге и знания Библии? Всякая ли «власть от Бога»? Почему так устроена жизнь и общество? И какие люди нами правят? Так ли они очаровательны, как показывают в кино и новостях? И кто правит ими? Фильм позволяет подумать и про это тоже. Но главным образом он сконцентрирован на Британии. Правь, Британия! Интонации и акценты английского «высшего класса», например. И вообще целая панорама характеров, типажей, жестов. Добротное кино. Крайне изобретательное в визуальном (например, есть кадр изнутри пишущей машинки), а часто и в режиссёрском смысле.

Общая интонация настолько отличается от привычных большинству отечественных зрителей «фильмов о войне», что иногда почти возникает вопрос — как можно так снимать о трагедии. Ведь большинство привыкло к святым лубкам и удобным мифам (с любой стороны). Но, в конце концов, перед нами почти комедия (элементы клоунады и эксцентрики вы сами без труда найдёте), которая постепенно переходит в трагедию — классический ход для многих «хороших фильмов», где постепенно открывается трагедия жизни. Фильмов, где от трагедии мы переходим к комедии, кажется, гораздо меньше… Может быть, потому, что, как правило, жизнь заканчивается смертью, а не наоборот.

В фильме затронуты (пусть косвенно) и такие темы, как отношения с Францией, роль которой в войне более чем двойственна. Несмотря на Сопротивление. Короче говоря, фильм крайне заслуживает внимания при самом критическом при этом к нему отношении. Интересный разбор мог бы быть написан профессиональными историками на предмет анализа мифов и расстановки акцентов, но и для дилетантов — есть о чём задуматься. Я вот дилетант в жизни вообще. Мои личные отношения с историй преступно безалаберны, я вечно забывал всё детство не только даты битв со стрелочками с уроков истории, но и даже дни рождения многочисленных родственников (а спустя много лет и дни смерти). Словно бы всё это было слишком болезненно. Если положить руку на сердце, то увы — я Иван, не помнящий родства. И думаю, что я не одинок. А для тех, кто хочет знать и бороться за «понимании истории» — подобное кино хороший повод начать думать, читать, спорить, а может быть, и даже делать что-то. Только что? Даже правители не всегда всесильны. В России последний император отрёкся перед тем, как быть расстрелянным и стать «святым». В Англии хоть всё хорошо. Классовое общество. Множество людей у Букингемского дворца. Всенародная любовь подданных: селфи и крики восторга. Дворцы. Во многом купленные «русскими», которые стали расхитителями бывший социалистической собственности (за которою другие и умирали на войне и в лагерях). Стража. Левой. Правой. Левой. Правой. Правильный акцент. Консерваторы с консервами. Лейбористы с лейблами и лозунгами. Я был на площади перед дворцом, когда один день гостил в Лондоне, давно, правда. В центре Лондона есть хороший ресторан, где подают лосося со шпинатом. Очень рекомендую, если вдруг надоест думать о мировой истории. Очень бы хотелось лосося со шпинатом. Великой родины. Вечной памяти. Знания истории.

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