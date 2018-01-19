В год 200-летия Тургенева власти Орла избавляются от «Дома Лизы Калитиной»

Орел, , 12:46 — REGNUM «Дом Лизы Калитиной» в Орле — дом № 1 по ул. Октябрьской, являющийся объектом культурного наследия XIX века, — может быть передан в аренду частному инвестору для проведения реставрации. Вопрос обсуждался 18 января на заседании комитета по строительству, перспективному развитию города горсовета Орла, сообщили в пресс-службе парламента.

Здание, о котором идет речь, сегодня остается единственной постройкой, сохранившейся от большой усадьбы на высоком левом берегу реки Орлик. Оно расположено главным фасадом по красной линии ул. Октябрьской, первым в левом ряду, в заповедной зоне «Дворянское гнездо».

Именно в этом доме, по свидетельству современников, происходило действие романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо», а прототипом главной героини Лизы Калитиной называют Евдокию Коротневу, жившую в этом доме и, как и Калитина, ушедшую в монастырь.

Здание давно требует ремонта — по данным на 2012 год, износ дома составлял 80%. Тогда же московскими проектировщиками был разработан проект реставрации. Тогда он обошелся бюджету города в три миллиона рублей, но реализовать его так и не смогли, хотя сам проект проведен через общественные обсуждения, документация прошла государственную историко-культурную экспертизу, эскизный проект реставрации согласован управлением культуры и архивного дела Орловской области, а также управлением архитектуры и градостроительства администрации города.

В течение пяти лет орловские власти периодически возвращались к обсуждению реставрации «Дома Лизы Калитиной», но фактических действий предпринято не было — в бюджете города просто не хватало денег. В очередной раз вернулись к этому вопросу в 2017-м — в преддверии 200-летия Тургенева, которое отмечается в этом году.

Но и сегодня реализовать проект реставрации дома за счет бюджета, как заявил на заседании в горсовете первый заместитель главы администрации города Олег Минкин, возможности нет. Но городские власти видят выход из этой ситуации — привлечь частного инвестора.

«Сейчас же мы хотим сдать дом в аренду по ставке 1 рубль. Использование объекта может быть универсальным. Главное — сохранить облик здания», — заявил депутатам Олег Минкин.

Он добавил, что для решения этой задачи необходимо «расширить поле его использования» — сейчас дом имеет статус жилого, и его необходимо перевести в разряд нежилых помещений. Этот вопрос в итоге внесли в повестку для ближайшей сессии горсовета — 25 января.

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Отметим, что ремонт «Дома Лизы Калитиной» проводился еще в 1968 году — то есть 50 лет назад. Тогда реконструировали сад, установили бюст Тургенева, а над обрывом построили «Тургеневскую» беседку с балюстрадой. В 1970 году Государственному музею И. С. Тургенева был отведен земельный участок для проектирования и строительства мемориального литературного комплекса «Дворянское гнездо» с учетом сохранения домов Н. С. Лескова и «Калитиных». В 2001 году дом №1 по улице Октябрьской был поставлен на госохрану. Сам дом находится на территории заповедной зоны Орла — в ее пределах запрещены снос и реконструкция зданий, увеличение этажности, строительство и ремонт строений без согласования с государственным органом по охране и использованию памятников истории и культуры.

Между тем депутат Орловского облсовета Михаил Вдовин в соцсетях сообщил о предложениях «некоторых чиновников» отдать «Дом Лизы Калитиной» после реставрации под ресторан. При этом, напоминает Вдовин, существующий уже проект реставрации предусматривает «использование объекта под культурно образовательный центр. Эта концепция одобрена общественностью города».

Впрочем, напоминает ИА REGNUM, у Орла есть и гораздо более печальный опыт распоряжения памятниками. В 2016 году, при полной поддержке областного управления по госохране объектов культурного наследия, был снесен дом на Гостиной, 1, — здание, построенное в начале XX века и являвшееся памятником архитектуры регионального значения. За десять лет до этого дом был передан инвестору для реставрации (как выяснилось в мае 2017-го, в итоге здание вовсе оказалось в частной собственности), но за это время объект даже не законсервировали. Здание практически развалилось, и в итоге его решили снести и построить на этом месте копию.

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