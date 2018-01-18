Шеин: «А Мединский-то совсем не копенгаген»

Москва, , 15:08 — REGNUM В связи с переносом выхода ряда кинофильмов в прокат в Госдуме сомневаются в компетентности главы Минкультуры Владимира Мединского.

Накануне Министерство культуры перенесло на две недели намеченную на 18 января премьеру фильма «Приключения Паддингтона 2». В Ассоциации владельцев кинотеатров негативно отнеслись к этой новости и обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на ситуацию."А Мединский-то совсем не копенгаген. Как умышленное затягивание проката кино про медвежонка Паддингтона увеличит зрительскую посещаемость брутального «Скифа»?» — задает в соцсети вопрос депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на госрегулирование в киноиндустрии в связи с переносом даты проката зарубежных фильмов «Приключения Паддингтона — 2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». В отрасли ситуацию расценили как «вмешательство чиновников» в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий.

В ответ Мединский призвал оперировать конкретными данными, а не «орать про цензуру». По данным главы министерства, киносборы в России за последние пять лет выросли с 35 млрд до 54 млрд рублей, а производство кино в стране увеличилось на 120%.