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Никита Михалков и Баста попали в список «опасных людей» для Украины

Культура

Кинорежиссер и рэпер могут нанести вред «национальной безопасности Украины»

Никита Михалков и Баста попали в список «опасных людей» для Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 16 января 2018, 15:27 — REGNUM  В перечень лиц министерства культуры Украины, представляющих «угрозу национальной безопасности Украины», попали четыре российских культурных деятеля, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Согласно сообщению, минкульт Украины выпустил приказ №55 от 15 января 2018 года, в котором перечислены граждане России, якобы угрожающие Украине. В «черный список» попали певец Дмитрий Фомин, рэпер Баста (Василий Вакуленко), а также режиссер Никита Михалков и телеведущий Дмитрий Шепелев.

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Напомним, практика дискриминации по национальному признаку на Украине постоянно применяется на государственном уровне. Так, ранее минкульт Украины опубликовал список «опасных» культурных деятелей, к которым отнес Евгения Гришковца, Стивена Сигала, Стаса Пьеху, Зураба Церетели, Эмира Кустурицу, Надежду Бабкину и других.

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Также, помимо минкульта Украины, запретом на въезд в страну занимается служба безопасности Украины (СБУ), списки которой часто совпадают со списками скандального украинского сайта «Миротворец». Так, СБУ уже запретили ранее въезд на Украине рэперу Басте и певцу Дмитрию Фомину.

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