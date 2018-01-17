Вокруг света на товарных поездах — свобода или безумие?

Брянск, , 14:56 — REGNUM «Дух бродяжничества, свободы и безумных приключений» — именно так описывает свой YouTube-канал видеоблогер-путешественник Илья Бондарев. На его счету более тридцати стран и почти 11 млн просмотров. Такое внимание зрителей блогер заслужил не просто красивыми кадрами, а необычным способом путешествий — на товарных поездах, мотоцикле и автостопом. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с Ильей и узнал, как путешествовать без копейки в кармане, какие плюсы и минусы скрывают в себе такие путешествия и какой вид транспорта принесет наибольшее удовольствие во время поездки за границу.

: Когда Вы начали активно путешествовать, и какой была первая поездка?

Всё началось с того, что я стал ходить в походы вокруг своего города Брянска. А первая самостоятельная поездка за границу была в Белоруссию. Это был даже не автостоп. Есть хитрый способ, как добраться из Брянска до Минска очень дешево.

: И с помощью таких хитрых способов вы начали путешествовать в другие страны?

Вроде того. Сначала мы с друзьями стали ездить по области, ходить в походы. Потом уже решили съездить в Белоруссию, тем более что туда не нужны никакие визы. Но это было очень детское начало. Первая серьезная поездка — в Абхазию автостопом.

: А когда Вы решили начать вести блог в YouTube?

Я завел аккаунт, еще когда мы с друзьями ходили в походы. Так повелось, что еще в подростковом возрасте мы снимали разные фильмы. И у нас осталась привычка всё снимать на видео. В этих маленьких путешествиях мы тоже снимали короткие ролики для себя и для тех, кому было интересно это посмотреть.

Когда я поехал в большое кругосветное путешествие, взял с собой камеру GoPro, хотя и не знал, что именно буду снимать. Камера, к сожалению, утонула в Черном море во время шторма, поэтому на некоторое время я перестал снимать. Но у меня была мания продолжать это делать, и тогда в Гонконге я купил еще одну GoPro, которая потом тоже потерялась. Всего за путешествие я потерял четыре камеры, но постоянно пытался что-то снимать. И в итоге пришел к тому, что сейчас у меня на канале.

: На первых видео вы часто забираетесь на крыши и другие высотные объекты в разных странах. Откуда такая тяга к высоте и экстриму? Не возникали ли проблемы с законом из-за этого?

Всё началось после поездки в Абхазию весной. Летом я пересек Россию с севера на юг. А осенью, когда вернулся домой, мне стало скучно. Просто прогулок по городу мне было уже мало. Я решил их как-то разнообразить, с этого и начались мои прогулки по высотным зданиям. Я брал с собой камеру и потом заметил, что у меня есть достаточно материала, чтобы сделать интересные ролики. Я опубликовал первое видео, и сразу после этого у меня возникли проблемы.

Мне позвонили из ФСБ и попросили к ним прийти. Оказалось, что телевышка, на которую я залазил в ролике, — объект стратегического назначения. Меня стали допрашивать, как я пролез, потому что, по идее, там по периметру должны быть датчики движения и другие приспособления. Но оказалось, что вся система безопасности была сломана. Сторожа после этого, к сожалению, уволили.

В других странах проблем не было. В Гонконге я забирался на колесо обозрения. Это было в 6 часов утра. Я очень долго ждал, когда уйдут охранники. Они что-то делали с колесом и долго не уходили. В итоге я не дождался и полез так. Они меня заметили и вызвали пожарных и полицейских, пока я лазил. Но я успел слезть и скрыться до того, как они приехали.

: Канал приносит доход, или вы ведете его просто для души?

Приносит, хотя изначально я даже не рассчитывал на это. У меня не было идеи вести канал и получать от этого деньги. Основной целью было реализовать такую концепцию: снимать 24 часа в сутки, а потом самые интересные моменты выбирать и делать из них кино. Ведь жизнь намного интереснее фильмов, в которых задействованы режиссеры, актеры, декорации, сценарий… Тем более путешествия — интересная тема. Долго не получалось подступиться к этой концепции, да и сейчас не особо получается, но уже что-то похожее вырисовывается.

: А где вы брали деньги на путешествие, когда канал еще не приносил доход?

Я поехал в путешествие, когда у меня было около $1 тыс. Чтобы, когда я окажусь где-нибудь очень далеко от дома, у меня не было возможности вернуться домой, чтобы я как-то придумывал, где мне взять деньги. Поэтому, если человек боится ехать в путешествие, советую ему этот способ.

Когда мы были в Баку, распечатали фотографии, наклеили их на картонку, написали текст с призывом нас поддержать. Нам нужны были деньги на паром, чтобы переплыть Каспийское море. За 20 минут мы собрали около $20 долларов. Но потом нас прогнала полиция. Больше в Азербайджане мы не пробовали так делать, но запомнили этот способ и немного его видоизменили.

Когда доехали на мотоцикле до Пекина, у нас опять кончились деньги. И мы эти фотографии стали продавать. Каждый желающий мог предложить свою цену. Бесплатно тоже раздавали. С помощью такого способа мы зарабатывали на территории почти всей Азии. Правда, сейчас уже многие так делают, и это превратилось в какой-то цирк.

Если человек умеет играть на музыкальном инструменте, он почти всегда и везде сможет заработать. А вот в Южной Америке, где я сейчас нахожусь, очень популярно продавать украшения, которые сделаны своими руками. Также здесь распространена культура бродячих артистов. На улицах можно встретить жонглеров, клоунов и фаерменов.

В зарабатывании денег в путешествии нет какого-то единого идеального варианта, потому что они меняются в зависимости от страны. В Южной Корее я пытался работать в поле, в горах, но как-то не зашло, и в итоге я это бросил. Тогда я написал в Aviasales. Предложил сделать для них видео в обмен на билет до США. Они согласились, хотя и не с первого раза.

: Как удается совмещать путешествия и занятие блогом?

Когда я был в США, просто снимал, у меня было несколько флэшек, где я хранил всю информацию. Я даже не понимал, где и когда буду всё это монтировать. Потом иногда сидел в Макдоналдсе, отсматривал материал и думал, что некоторые сцены очень классно получились.

Когда оказался в Беркли, написал американцу, с которым познакомился в Таиланде. Он предложил мне пожить с ним, так как у меня не было денег ни на жилье, ни на еду. Пока я там жил месяц, у меня был выбор: либо пойти работать грузчиком, либо монтировать видео, пока есть доступ к компьютеру. Я выбрал второй вариант, потому что очень хотелось посмотреть, что получилось. Сейчас с этим проще, потому что ребята из Беркли подарили мне ноутбук. Я останавливаюсь где-то в мотеле или хостеле и монтирую ролики там.

: Сколько стран на вашем счету?

Наверное, около тридцати.

: Какая из них вызвала самые положительные эмоции и какая, наоборот, произвела негативное впечатление?

Одни из самых положительных эмоций я испытал, когда въехал в Грузию. Очень колоритная страна, люди гостеприимные. Еще понравился Гонконг. Китай произвел очень сильные впечатления. Это была первая страна с абсолютно другой культурой. В США я себя чувствовал так, словно нахожусь в фильме, потому что всё это видел в кино. Еще Мексика понравилась.

Вьетнам мне не очень понравился, так как местные видят в туристах ходячие кошельки. А в США мне не понравилось то, что там люди мыслят стереотипами. Я думал, они мыслят более широко, но это оказалось не так, у них очень много предрассудков, на них сильно давит маркетинг. Например, там не встретишь человека, который бегает или ездит на велосипеде без специального костюма или экипировки. Причем для каждого вида спорта у них отдельный костюм. То же самое с путешествием автостопом. Тебя скорее будут считать бездомным. Так как у них высокий уровень дохода, почти каждый может позволить себе личный автомобиль. И если человек едет автостопом, они считают, что с ним что-то не так.

: Какие главные плюсы и минусы вы можете выделить в диких путешествиях, в частности, автостопом?

Почему-то многие думают, что это сложно. На самом деле это самой простой вид путешествия. Например, когда едешь на своей машине, ты отвечаешь и за себя, и за машину. Следишь, чтобы она не ломалась, заправляешь. В автостопе же просто меняешь автомобили.

Единственная сложность — ходить с тяжелым рюкзаком в жару. И то это слишком натянутый минус, потому что, если есть опыт, рюкзак не будет тяжелым. Например, для путешествия летом достаточно взять с собой рюкзак на 25 литров.

На автобусе ехать намного сложнее. Ты едешь много часов в жаре и не можешь остановиться и выйти. В автостопе едешь в комфортном автомобиле, с кондиционером (если повезло). Ну и, конечно, встречаешься с разными людьми.

: Не так давно вы путешествовали на товарных поездах, а сейчас — на мотоцикле. Есть ли какие-то минусы в таких поездках?

В моем случае путешествие на товарняках можно назвать бродяжничеством, потому что всё это можно сделать гораздо цивилизованнее. У меня не было денег, я просто ехал. И это очень крутое чувство, когда ты немного вне времени, выпал из реальности. Минусы здесь одновременно являются плюсами. С одной стороны, ты ночуешь на улице, спишь с какими-то бродягами под мостом и прочее. Но с другой стороны, ты свободен, тебе абсолютно всё равно, ничто не беспокоит. Я ложился спать там, где меня застала ночь. Утром вставал, заходил в магазин, брал продукты и просто выходил.

: Проблемы с законом не возникали из-за этого?

Нет, просто я не попадался. Вообще это не очень приятная штука, особенно вначале. И сколько бы раз ты это не совершал, всегда не хочется это делать, просто приходится.

Из минусов путешествия на мотоцикле только то, что он часто ломается. Моему мотоциклу 40 лет, я уже несколько раз готов был его выкинуть. Сейчас я дал ему последний шанс. Постоянно приходится вкладывать деньги в ремонт, на топливо тоже идут расходы. Но на мотоцикле ты более раскован, можешь ехать куда угодно. Тем не менее для меня это рутина, я не испытываю никаких эмоциональных потрясений, которые могли случиться, если бы я ехал автостопом или на товарняках.

: Есть ли какая-нибудь история из ваших путешествий, которая запомнилась больше всего?

Была история во Владивостоке, когда мы с другом решили на каяке переплыть Амурский залив. Ширина залива в том месте, где мы плыли, составляла около 16 км. Когда мы почти переплыли его, оказалось, что каяк дырявый, и нас перевернуло волной. Мы оказались в холодной воде, постоянно переворачивали каяк, но на нем уже невозможно было плыть. Начали звать на помощь, но вокруг никого не было. Повезло, что нас заметили рыбаки с берега, они приплыли к нам на катере и спасли нас.

: Сейчас вы находитесь в Лиме. Какая будет конечная точка маршрута?

Я думаю, что доеду до Ушуаи, самого южного города Южной Америки. Для себя я буду знать, что там закончилось мое путешествие. Потом, возможно, вернусь куда-нибудь севернее. Дальше у меня два варианта: поехать на товарняках через Канаду и Аляску либо лететь домой. Еще у меня есть идея продолжить своё путешествие и отправиться в Австралию, но я не уверен, потому что, пока доеду до Ушуаи, уже три года буду в пути, это очень долгий срок. Кроме того, у меня есть несколько идей для проектов в России. Я хочу попробовать снять путешествие на товарняках по России, раскрыть, как это происходит у нас.

Читайте ранее в этом сюжете: Версия ученых: что может находиться в потайной комнате пирамиды Хеопса