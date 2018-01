Продажи последнего альбома Cranberries выросли на миллион процентов

Дублин, , 07:47 — REGNUM После известия об уходе из жизни солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О’Риордан продажи последнего альбома коллектива выросли почти на миллион процентов, сообщает 15 января портал TMZ.

Сольные альбомы певицы находятся в топе музыкальных продаж интернет-площадки Amazon так же, как и альбомы The Cranberries. К примеру, один из альбомов The Cranberries, Something Else, показал прирост на 913 тыс. процентов.

Также выросло число продаж прочих релизов ирландского коллектива и сольного альбома Долорес О’Риордан под названием Are You Listening? Мелодии группы также занимают остальные 4 слота Amazon для наиболее популярных альбомов.

Напомним, солистка The Cranberries Долорес О’Риордан найдена мертвой 15 января. Ее товарищи по группе разослали сообщение о смерти 46-летней певицы.

«Мы опустошены в связи с кончиной нашей подруги Долорес. Она была необыкновенным талантом, и мы очень рады, что она была частью нашей жизни с 1989 года, когда мы организовали The Cranberries. Сегодня мир потерял настоящего художника», — говорится в сообщении.

По сведениям СМИ, О’Риордан была «ужасно подавлена» в последние недели. У неё осталось трое детей.

Читайте также: Умерла солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Читайте развитие сюжета: На малой родине вокалистки The Cranberries не поверили в ее смерть