Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...» (часть 2)

Марат Шибутов, , 11:18 — REGNUM

В городе Таразе и его окрестностях, помимо описанных первой части фоторепортажа, есть и другие достопримечательности, достойные внимания.

В 45 км от города находятся развалины Акыртаса — это недостроенная крепость, датируемая примерно восьмым веком нашей эры. Вычислить возраст памятника довольно трудно — мало материала для исследования.

Помимо фундамента и части стен, к месту стройки был подведен водопровод из глиняных труб. Подобные часто встречают археологи в этой местности.

Песчаник характерного красного цвета. Камни обтесаны. Они явно были доставлены издалека — поблизости каменоломни нет.

От окончательного разрушения постройку спасло то, что она располагалась далеко от поселений, поэтому обработанные каменные плиты не растащили.

Некоторые говорят, что Акыртас должен был стать дворцовым комплексом, другие — что христианским или буддийским монастырем. Но очевидно, что, судя по размерам фундамента, если бы он был построен, то стал бы одним из самых больших древних зданий на территории современного Казахстана.

В Таразе сделана прекрасная реконструкция средневекового караван-сарая. В городе археологами найдены остатки как минимум 20 караван-сараев, но этот — самый большой.

В плане он представляет собой большой прямоугольник — здания пристроены к стенам. Стены, скорее всего, были глинобитными или саманными, но очень толстыми — как для прочности, так и для того, чтобы оберегать внутреннее пространство от жары и ветра с пылью.

В зданиях вдоль стен располагались мастерские и жилые помещения. Одним из самых востребованных ремесленников был кузнец — надо было подковывать лошадей.

Кроме того, около стен располагались и жилые помещения, где приезжие купцы могли отдохнуть и переночевать.

В Таразе есть своя Аллея Любви. Зимой она выглядит, конечно, не так красиво, как в теплое время года. Здесь есть пара интересных памятников.

Первый — это «Символ любви». Его установили в честь Болата Карентаева и Айнур Сулеймановой. Молодые люди учились вместе в Великобритании и погибли в 2006 году по дороге домой — самолет разбился над Каспийским морем.

Привлекает внимание и этот валун — скульптор решил сделать из него сфинкса. Видимо, взяв за образец тюркские балбалы. Получилась довольно смешная скульптура в духе постмодернизма и эклектики.

Центральная мечеть города носит имя факиха Хибаттулы Ахметулы Тарази, который родился в Таразе, но большую часть жизни провел в Египте.

Несколько лет назад там был произведен ремонт. Теперь здание отделано белого цвета украшено изразцами.

Внутри мечети также можно полюбоваться на изразцы и традиционную роспись.

В 1993 году в городе была на частные пожертвования построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Полностью все работы в ней закончились в 1998 году. В церкви есть иконы с частицами мощей Святителя Николая Чудотворца и преподобного Нила Столобенского.

Роспись в храме сделал местный художник Сергей Михальцов.

Росписью в храме покрыт и потолок, и стены, и колонны. При церкви действует воскресная школа, где обучают в том числе и рукоделию и другим ремеслам.

Кроме того, как отдельную достопримечательность стоит упомянуть Джамбульский областной историко-краеведческий музей. Здесь собрана достойная историческая коллекция и, что важно для туристов, везде можно фотографировать.

Тараз, наряду с Чимкентом и Алма-Атой, является городом с развитой системой общепита. Основные кухни — казахская, узбекская, уйгурская, дунганская, русская, итальянская, турецкая, марокканская, китайская, корейская, грузинская. Цены по меркам Алма-Аты смешные, а порции — в 1,5 раза больше. К примеру, вот «зейтун-ош» — плов из говядины и баранины на оливковом масле, из риса «лазер» с добавлением изюма и нута, а также половинок перепелиного и куриного яиц.

Можно сделать несколько выводов и дать несколько рекомендаций по развитию туризма в Таразе:

Новому руководству области необходимо получить целевое финансирование в рамках «Рухани жангыру», чтобы превратить Тараз в образец по выполнению задач как в области сакральной географии, так и знания родного края. Город мог бы стать успешным пилотным проектом этой программы, которая уже подвергается кртитике. Необходимо, чтобы заработал музей при археологическом парке «Древний Тараз». Он должен стать основным центром притяжения туристов. Ставку надо делать прежде всего на туристов из Казахстана, а также из России и Китая. Туристов из Европы всегда будет значительно меньше. А те же китайцы вполне могут заинтересоваться туристическим маршрутом по отрезку Великого Шелкового пути — от Хоргоса до Туркестана. Нужно также добиться упрощения получения групповых туристических виз для граждан Китая. Необходимо отреставрировать в городе еще несколько исторических объектов, а также продолжить раскопки в археологическом парке. На отреставрированных объектах можно проводить костюмированные мероприятия, а также организовать производство и продажу исторических сувениров. Для развития местного туризма надо проводить тематические экскурсии для детей и студентов из соседних областей с субсидированием части расходов на транспорт и гостиницу. Все это приведет к увеличению потока туристов, что городу явно не помешает.

Читайте ранее в этом сюжете: Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...»