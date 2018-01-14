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Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...» (часть 2)

Культура

Главные достопримечательности города Тараз (бывший Джамбул) глазами автора ИА REGNUM

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Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...» (часть 2)
Иллюстрация: Марат Шибутов
Акыртас

Марат Шибутов, 14 января 2018, 11:18 — REGNUM  

В городе Таразе и его окрестностях, помимо описанных первой части фоторепортажа, есть и другие достопримечательности, достойные внимания.

В 45 км от города находятся развалины Акыртаса — это недостроенная крепость, датируемая примерно восьмым веком нашей эры. Вычислить возраст памятника довольно трудно — мало материала для исследования.

1
Акыртас
Иллюстрация: Марат Шибутов
Акыртас

Помимо фундамента и части стен, к месту стройки был подведен водопровод из глиняных труб. Подобные часто встречают археологи в этой местности.

2
Акыртас
Иллюстрация: Марат Шибутов
Акыртас

Песчаник характерного красного цвета. Камни обтесаны. Они явно были доставлены издалека — поблизости каменоломни нет.

3
Акыртас
Иллюстрация: Марат Шибутов
Акыртас

От окончательного разрушения постройку спасло то, что она располагалась далеко от поселений, поэтому обработанные каменные плиты не растащили.

4
Акыртас
Иллюстрация: Марат Шибутов
Акыртас

Некоторые говорят, что Акыртас должен был стать дворцовым комплексом, другие — что христианским или буддийским монастырем. Но очевидно, что, судя по размерам фундамента, если бы он был построен, то стал бы одним из самых больших древних зданий на территории современного Казахстана.

5
Акыртас
Иллюстрация: Марат Шибутов
Акыртас

В Таразе сделана прекрасная реконструкция средневекового караван-сарая. В городе археологами найдены остатки как минимум 20 караван-сараев, но этот — самый большой.

6
Торткуль
Иллюстрация: Марат Шибутов
Торткуль

В плане он представляет собой большой прямоугольник — здания пристроены к стенам. Стены, скорее всего, были глинобитными или саманными, но очень толстыми — как для прочности, так и для того, чтобы оберегать внутреннее пространство от жары и ветра с пылью.

7
Торткуль
Иллюстрация: Марат Шибутов
Торткуль

В зданиях вдоль стен располагались мастерские и жилые помещения. Одним из самых востребованных ремесленников был кузнец — надо было подковывать лошадей.

8
Торткуль
Иллюстрация: Марат Шибутов
Торткуль

Кроме того, около стен располагались и жилые помещения, где приезжие купцы могли отдохнуть и переночевать.

9
Торткуль
Иллюстрация: Марат Шибутов
Торткуль

В Таразе есть своя Аллея Любви. Зимой она выглядит, конечно, не так красиво, как в теплое время года. Здесь есть пара интересных памятников.

Первый — это «Символ любви». Его установили в честь Болата Карентаева и Айнур Сулеймановой. Молодые люди учились вместе в Великобритании и погибли в 2006 году по дороге домой — самолет разбился над Каспийским морем.

10
Аллея любви
Иллюстрация: Марат Шибутов
Аллея любви

Привлекает внимание и этот валун — скульптор решил сделать из него сфинкса. Видимо, взяв за образец тюркские балбалы. Получилась довольно смешная скульптура в духе постмодернизма и эклектики.

11
Аллея любви
Иллюстрация: Марат Шибутов
Аллея любви

Центральная мечеть города носит имя факиха Хибаттулы Ахметулы Тарази, который родился в Таразе, но большую часть жизни провел в Египте.

12
Мечеть
Иллюстрация: Марат Шибутов
Мечеть

Несколько лет назад там был произведен ремонт. Теперь здание отделано белого цвета украшено изразцами.

13
Мечеть
Иллюстрация: Марат Шибутов
Мечеть

Внутри мечети также можно полюбоваться на изразцы и традиционную роспись.

14
Мечеть
Иллюстрация: Марат Шибутов
Мечеть
15
Мечеть
Иллюстрация: Марат Шибутов
Мечеть

В 1993 году в городе была на частные пожертвования построена церковь Успения Пресвятой Богородицы.

16
Собор
Иллюстрация: Марат Шибутов
Собор

Полностью все работы в ней закончились в 1998 году. В церкви есть иконы с частицами мощей Святителя Николая Чудотворца и преподобного Нила Столобенского.

17
Собор
Иллюстрация: Марат Шибутов
Собор

Роспись в храме сделал местный художник Сергей Михальцов.

18
Собор
Иллюстрация: Марат Шибутов
Собор

Росписью в храме покрыт и потолок, и стены, и колонны. При церкви действует воскресная школа, где обучают в том числе и рукоделию и другим ремеслам.

19
Собор
Иллюстрация: Марат Шибутов
Собор

Кроме того, как отдельную достопримечательность стоит упомянуть Джамбульский областной историко-краеведческий музей. Здесь собрана достойная историческая коллекция и, что важно для туристов, везде можно фотографировать.

Тараз, наряду с Чимкентом и Алма-Атой, является городом с развитой системой общепита. Основные кухни — казахская, узбекская, уйгурская, дунганская, русская, итальянская, турецкая, марокканская, китайская, корейская, грузинская. Цены по меркам Алма-Аты смешные, а порции — в 1,5 раза больше. К примеру, вот «зейтун-ош» — плов из говядины и баранины на оливковом масле, из риса «лазер» с добавлением изюма и нута, а также половинок перепелиного и куриного яиц.

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Плов таразский
Иллюстрация: Марат Шибутов
Плов таразский

Можно сделать несколько выводов и дать несколько рекомендаций по развитию туризма в Таразе:

  1. Новому руководству области необходимо получить целевое финансирование в рамках «Рухани жангыру», чтобы превратить Тараз в образец по выполнению задач как в области сакральной географии, так и знания родного края. Город мог бы стать успешным пилотным проектом этой программы, которая уже подвергается кртитике.
  2. Необходимо, чтобы заработал музей при археологическом парке «Древний Тараз». Он должен стать основным центром притяжения туристов.
  3. Ставку надо делать прежде всего на туристов из Казахстана, а также из России и Китая. Туристов из Европы всегда будет значительно меньше. А те же китайцы вполне могут заинтересоваться туристическим маршрутом по отрезку Великого Шелкового пути — от Хоргоса до Туркестана. Нужно также добиться упрощения получения групповых туристических виз для граждан Китая.
  4. Необходимо отреставрировать в городе еще несколько исторических объектов, а также продолжить раскопки в археологическом парке. На отреставрированных объектах можно проводить костюмированные мероприятия, а также организовать производство и продажу исторических сувениров.
  5. Для развития местного туризма надо проводить тематические экскурсии для детей и студентов из соседних областей с субсидированием части расходов на транспорт и гостиницу. Все это приведет к увеличению потока туристов, что городу явно не помешает.

Читайте ранее в этом сюжете: Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...»

regnum author Марат Шибутов
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