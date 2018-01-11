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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Лапенков

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Владимир Лапенков
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 11 января 2018, 10:52 — REGNUM  

Передача LXIII, где в гостях многогранный Владимир Лапенков. Мы говорим о Даре с большой и маленькой буквы, традиционной и не очень литературе. Передача чуть сбивчивая (по вине ведущего), но имеющий уши сможет услышать много интересного. Особенно рекомендуется для литераторов старшего поколения и всех неравнодушных к андеграунду и крайне сложным личностям и культурным процессам.

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Владимир Лапенков
Иллюстрация: Личный архив Владимира Лапенкова
Владимир Лапенков

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Павел Кузнецов

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»

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