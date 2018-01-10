Ушел из жизни Михаил Державин — биография

Москва, , 10:33 — REGNUM Сегодня, 10 января 2018 года, на 82-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин, о его смерти сообщили в Театре эстрады.

Актер умер после продолжительной тяжелой болезни, об этом журналистам сказали представители театра. О дате похорон и церемонии прощания на данный момент не сообщается.

Михаил Михайлович родился 15 июня 1936 года в Москве, его отцом был Михаил Степанович Державин — один из ведущих актеров театра им. Вахтангова. Матерью — Ираида Ивановна Державина.

Его детство прошло в театральной среде, семья проживала на ул. Вахтангова, в соседнем подъезде находился Театр им. Щукина. Поскольку во время Великой Отечественной войны Театр им. Вахтангова был эвакуирован в Омск, семье актера также пришлось переехать.

Там Михаил Державин впервые начал свои выступления, он рассказывал перед ранеными монолог фельдмаршала Кутузова из спектакля, в котором играл его отец.

В Театральное училище им. Щукина Державин поступил в 1954 году, окончив его в 1959-м, он попал в Московский театр им. Ленинского комсомола. С 1967 года работал в Театре на Малой Бронной, а с 1968 года являлся актером Театра сатиры.

Актер получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1974 году, звание заслуженного деятеля искусств Польши — в 1976 году. Народным артистом РСФСР Михаил Державин стал в 1989 году.

За свою богатую творческую карьеру популярный актер сыграл в театре более 55 различных ролей, советский и российский зритель хорошо знает его по работам в таких фильмах, как «На Киевском направлении», «Трое в лодке, не считая собаки», «Импотент» и «Старые клячи».

Михаил Державин с 1957 года являлся другом и партнером Александра Ширвиндта, с 1985 года они вместе вели известную передачу «Утренняя почта».

Он был женат на дочери Аркадия Райкина — Екатерине Райкиной, второй брак он заключил с Ниной Будённой, которая была дочерью маршала Советского Союза Семёна Михайловича Будённого. В третий раз его избранницей стала народная артистка России Роксана Бабаян. В браке с Ниной Буденной родилась дочь Мария, которая подарила ему внуков Петра и Павла.

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