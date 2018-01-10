Алтайский фермер пытается спасти старинную ветряную мельницу

Светлана Шаповалова, , 12:11 — REGNUM

Как бы тяжело ни было сейчас алтайским фермерам в связи с рухнувшими ценами зерновых, находятся энтузиасты, которые не только о хлебе насущном сейчас думают, но и о том, как сохранить историческое наследие. Для степных районов Алтая, в частности Михайловского района, где живёт и работает глава ООО КХ «Партнёр» Андрей Кожанов, большое значение имели 1954−1960 годы. Это была славная эпоха освоения целинных и залежных земель и начало новой аграрной хроники (ведь ранее Алтай считался горнозаводским).

Только за первые четыре года на Алтае было распахано около 3 млн гектаров новых земель, государство инвестировало в эту кампанию более 300 млн рублей. В свою очередь, за счет реализации зерна, выращенного на целинных землях, Алтайский край направил в госбюджет свыше 520 млн рублей. Благодаря самоотверженности, стойкости и поистине героическим усилиям первоцелинников региону удалось достичь высоких результатов и стать одним из лидеров в стране по освоению целинных и залежных земель.

Представление о том непростом времени можно составить по документальному фильму «Первая весна», снятому Центральной ордена Красного Знамени студией документальных фильмов (Москва, 1954 год).

Там, где говорится о Назаровской МТС (машинно-тракторной станции), видны крутящиеся лопасти старинной ветряной мельницы. Как выяснилось, она является одной из немногих, что дожила до наших дней.

Конструкция, несмотря на свой возраст, удивляет: деревянные мельницы наши предки складывали, что называется, «без единого гвоздя», да еще и ручной резьбой украшали. А верхняя часть мельницы даже имела поворотный механизм.

«Купили её в складчину артелью в Ракитах. Там в 1900 году было около восьми мельниц. Перевозили на лошадях целый год. Официально мельнице более ста лет (предположительно — 120). Верхнюю башню крутили лошади и даже верблюд. Как выразился мастер Данил Шишигин: «Её поставили так, что если нигде нет ветра, то там есть ветер всегда». Бревно, передающее движение от ветряка к жерновам, выстругивали восьмигранным.

Под такие бревна лес выбирался специальный. Его могли искать годами. Нашедший мог продать такой сосну на корню аж за 15 рублей. Мельница работала до 60-х годов. Правда, последние годы работала исключительно на дизеле, а не от ветра. Сильно помогла в годы Великой Отечественной войны», — рассказал ИА REGNUM блогер Юрий Подольский.

Идею восстановления этого памятника деревянного зодчества Андрей Кожанов вынашивает уже не первый год. И вот недавно сделаны первые практические шаги в этом направлении.

Как сообщил ИА REGNUM руководитель строительной бригады Алексей Гальчин, несмотря на то, что мельница пока находится в плачевном состоянии, её удалось поставить на новый прочный фундамент и устранить крен. Дальнейшая судьба строения находится в руках мастеров-деревщиков и зависит от финансовых возможностей фермера.

Работа предстоит долгая и кропотливая, но Андрей Кожанов намерен завершить начатое не только для того, чтобы в Михайловском районе появился уникальный действующий объект, который будет привлекать туристов. Этот проект для него — дань уважения к крестьянским историческим корням.

Кстати, мельница — не единственный раритет в КХ «Партнёр». В июле 2016 года зоотехник Иван Зенич с гордостью демонстрировал участникам агрофорума «Всероссийский день поля — 2016» вспашку борозды при помощи конного плуга. Эта вещь, как оказалась, имеет поистине удивительную историю.

«С этим конным плугом мой прапрадед Пантелеймон Зенич в 1898 году прибыл на Алтай по высочайшему царскому повелению, «осваивать земли Сибири», как говорилось в повелительной грамоте. С тех пор конный плуг и передаётся в нашей семье по наследству», — пояснил Иван Зенич.

Также в хозяйстве уже собран приличный парк советской сельскохозяйственной техники. Солидного возраста «работяги» — трактора ДТ-54 и «Сталинец С-100» — «работают» в одной линейке с современными мощными высокопроизводительными тракторами. Также имеются мотоцикл Иж-59, ГАЗ-69, лёгкий колёсный трактор МТЗ-5, легендарный ГАЗ-АА (полуторка) — всё на ходу.

«Сталинец С-100» — это исторический трактор именно времён Назаровской МТС, куда он, по некоторым данным, поступил в начале 1960-х годов. Затем работал в совхозах «Энгельсский», «Назаровский», а последние 15 лет стоял заброшенный на мехтоке в Назаровке. В прошлом году мы его досконально перебрали, и вот он работает. Трактор ДТ-54 — именно этот экземпляр — интересен тем, что был выпущен в 1978 году — последнем году, когда Алтайский тракторный завод выпускал именно трактора марки ДТ-54», — рассказывает Андрей Кожанов.

Про зерновой кризис говорит, что много чего пережить доводилось — переживём и этот.

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