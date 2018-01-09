Картина «Движение вверх» заработала за выходные более 1,25 млрд рублей

Москва, , 07:25 — REGNUM Согласно информации, размещенной 8 января на сайте каталога фильмов «ЕАИС», первое место в рейтинге кинопроката в период новогодних каникул заняла картина Антона Мегердичева «Движение вверх»,

За праздники фильму удалось собрать в российских кинотеатрах более 1,256 млд рублей.

Напомним, 24 декабря 2017 года стало известно, что вдовы главных героев фильма подали в суд на студию «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, которая занималась производством картины.

Евгении Кондрашиной и Александре Овчинниковой не понравился сценарий фильма, который написали Николай Куликов и Андрей Курейчик.

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Лента рассказывает о легендарном матче между олимпийскими сборными СССР и США по баскетболу, который прошел в 1972 году. Нашу команду тогда тренировал Владимир Кондрашин. В конце матча произошла настоящая драма. Сборная США уже праздновала победу, посчитав, что матч окончен.

Однако судьи решили, что на последних секундах произошло нарушение, и дали дополнительное время. В результате баскетболисту Александру Белову удалось забросить победный мяч.

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