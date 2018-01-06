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Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...»

Культура

Главные достопримечательности города Тараз (бывший Джамбул) глазами автора ИА REGNUM

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Древний Тараз, теплый Джамбул: «Городу две тысячи лет...»
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Мавзолей Карахана

Марат Шибутов, 6 января 2018, 17:30 — REGNUM  

На новогодние каникулы казахстанцы, как и жители России, стремятся уехать за границу в поисках новых ощущений и впечатлений. При этом забывая, что и на родине немало интересных мест. Из Алма-Аты до древнего города Тараза, когда-то носившего имя Джамбул, около 500 км. И добраться можно всеми возможными видами транспорта: и самолетом, и поездом, и автобусом.

Красивее всего Тараз весной, но и зимой есть в нем определенное очарование. И, вспоминая знаменитую фразу героя «Джентльменов удачи» — там тепло.

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Вид на реку Талас и город Тараз с мавзолея Тектурмас
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Вид на реку Талас и город Тараз с мавзолея Тектурмас

Тараз в 2002 году отметил свой юбилей: городу исполнилось 2000 лет. В 2015 году именно здесь было проведено празднование 550-летия Казахского ханства. Последнее событие привело к масштабной реконструкции города. Не остались без внимания и исторические памятники.

Самым масштабным историческим памятником Тараза в настоящее время является археологический парк «Древний Тараз», который был создан на месте раскопок.

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Панорама Археопарка
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Панорама Археопарка

Там постоянно идут раскопки: на данный момент археологи дошли до культурного слоя 4−6-го веков нашей эры. Для защиты от осадков был сделан навес.

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Марат Шибутов © ИА REGNUM

Найдены фундаменты и части стен различных зданий.

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Марат Шибутов © ИА REGNUM

Это здания кокандского периода с фундаментом из обожженных кирпичей.

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Марат Шибутов © ИА REGNUM

Интересно, что в старом Таразе не было хауса — водоема посреди города, его заменял водопровод, трубы которого были проведены в большинство зданий. Трубы эти делались из обожженной глины. В банях действовали системы наподобие римского гипокауста для обогрева хамама.

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Марат Шибутов © ИА REGNUM

Также фундамент делали из обработанного бутового камня. Эта практика сохранилась и по сей день.

В самом парке кроме раскопок есть дворец Ассамблеи народа Казахстана и смотровая башня.

К сожалению, зимой нельзя оценить «Фонтан цветов», но, говорят, летом он очень красив.

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Фонтан цветов
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Фонтан цветов

Особенностью Тараза является то, что в городе и окрестностях сохранились памятники домонгольской эпохи. Для отделки зданий использовались фигурная кирпичная кладка и терракотовые украшения, а уже после прихода монголов в ход пошли расписные изразцы.

Одним из главных украшений Тараза является мавзолей Карахана, который стоит в центре города посреди парка (ранее — городского кладбища).

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Мавзолей Карахана
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Мавзолей Карахана

Кроме него там же находится мавзолей Дауытбека и остатки старой мечети.

На окраине города на берегу реки Талас есть архитектурный комплекс Тектурмас, где стоят сразу два мавзолея: святого Султан-Махмуд-хана и батыра Мамбета.

А за городом находится, вероятно, самый красивый мавзолей Казахстана — мавзолей Айша-биби. Рядом с ним находится мавзолей Бабаджи-хатун.

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Мавзолеи Айша-биби и Бабаджи-хатун
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Мавзолеи Айша-биби и Бабаджи-хатун

Мавзолей Айша-биби представляет собой образец работы с терракотой.

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Мавзолей Айша-биби, вход
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Мавзолей Айша-биби, вход

Печально, что в стране, где когда-то так изумительно владели искусством работы с терракотой, сейчас для украшения зданий используют керамогранит и алюкобонд.

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Мавзолей Айша-биби, образец работы с терракотой
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Мавзолей Айша-биби, образец работы с терракотой

Мавзолей Бабаджи-хатун уступает по красоте мавзолею Айша-биби, но тоже представляет большую архитектурную и историческую ценность.

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Мавзолей Бабаджи-хатун
Марат Шибутов © ИА REGNUM
Мавзолей Бабаджи-хатун

Продолжение следует.

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regnum author Марат Шибутов
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