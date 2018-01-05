Названы сроки выхода финального сезона «Игры престолов»

Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Заключительный, восьмой, сезон популярного американского телесериала «Игра престолов» выйдет на экраны в 2019 году, сообщил 4 января телеканал HBO.

В пресс-релизе телеканала указывается, что восьмой сезон будет состоять из шести серий, и таким образом станет самым коротким из всех. Однако, как сообщалось ранее, хронометраж каждого из эпизодов может быть увеличен и будет составлять более 80 минут.

В качестве режиссёров финального сезона указаны Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Авторами сценария выступят Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс, Брайан Когман и Дейв Хилл.

Читайте также: Актер «Игры престолов» подкинул фанатам новую информацию о финале шоу

Напомним, в основу многосерийной драмы телеканала НВО «Игра престолов» лёг цикл романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Первая серия вышла в эфир 17 апреля 2011 года и продемонстрировала небывалый для кабельного шоу рейтинг — более двух миллионов просмотров.

Ежегодно на телеканале НВО выходит по одному сезону шоу. Финальная серия седьмого сезона «Игры престолов» в августе 2017 года собрала у экранов рекордные 16,5 млн зрителей.

Читайте также: Феномен и феноменальный успех «Игры престолов»