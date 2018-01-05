На фестивале «Ледовая Москва» состоится открытие ледяных горок

Москва, , 11:00 — REGNUM Новогодняя ледовая страна, которая разместилась на Поклонной горе — это единственное место в непривычно теплой зимней Москве, где можно будет найти сразу восемь ледовых горок! Новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва» проходит со 2 по 14 января.

В ночь на 5 января в Москве отмечена долгожданная минусовая температура воздуха и 5 января планируется тестовое открытие ледовых горок. А с 8 по 14 января прямо со стен Московского Кремля, на центральной площади Ледовой Москвы, посетители смогут скатиться с восьми ледовых горок. Для детей предусмотрены горки длинной от 10 метров, а взрослых ждут горки от 25 метров в длину.

«Испокон веков катание с ледяных горок было одной из самых любимых рождественских забав русского народа, — отметил организатора фестиваля Александра Ковтунец. — Мы стараемся поддерживать традиции и открываем горки именно на святочные гуляния!».

6 января организаторы фестиваля приготовили ещё один сюрприз — установку дедяного рождественского вертепа сказочной красоты. А 7 января — весь день шоу-программа и активности на площадке будут посвящёны празднованию одного из самых любимых и почитаемых православных праздников — Рождества Христова.

Ещё одно чудо фестиваля — это интерактивные ледовые скульптуры в фотозонах, где можно будет всей семьёй или с друзьями сфотографироваться на троне сказочной королевы, покрутить лопасти большой ветряной мельницы, поваляться на русской печи, сфотографироваться со сказочным осьминогом и австралийским кенгуру.

Ежедневно для посетителей работает яркая развлекательная программа и шоу-представления в 15:30, 17:30 и 19:30, посвящённые странам-участницам Чемпионата мира по футболу 2018 г., народные гуляния и Рождественская ярмарка. Такое новогоднее развлечение интересно как детям, так и взрослым!

Напоминаем, что в нынешнем году тема фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» — «Футбол пяти континентов». На фестивале будут представлены изо льда 32 страны-участницы Чемпионата по футболу 2018 года, грандиозный 50-метровый ледовый Кремль с каскадом ледовых горок, настоящая ледовая изба, вся домашняя обстановка которой выполнена изо льда, а в соседней комнате — традиционная русская баня ‑ и тоже ледяная! Культура и национальные традиции стран-участниц отображены в развлекательной и культурной программе фестиваля. Непередаваемую праздничную атмосферу подарит яркая шоу-программа среди сверкающего льда.

Время работы: с 29 декабря по 14 января.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

Стоимость билетов: 350 рублей (взрослый), 250 рублей (детский), дети до 5 лет бесплатно.