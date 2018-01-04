Умер известный израильский поэт и прозаик Аарон Аппельфельд

Тель-Авив, , 12:24 — REGNUM Сегодня, 4 января, перестало биться сердце известного израильского прозаика и поэта Аарона Аппельфельда. Писатель, переживший Холокост, скончался в возрасте 85 лет, сообщает газета Haaretz.

«Лауреат премии Израиля по литературе писатель Аарон Аппельфельд скончался сегодня ночью. У него остались жена и трое детей», — говорится в сообщении.

Аппельфельд родился в Румынии и вырос в состоятельной семье в Черновцах на Украине. Мальчику было всего восемь лет, когда началась Вторая мировая война и город оккупировали румынские войска. Мать Аппельфельда убили прямо на его глазах, а самого мальчика вместе с отцом депортировали в один из концентрационных лагерей Транснистрии. Аарону удалось сбежать, он скрывался в течение трёх лет. После прихода Советской армии он устроился туда поваром. После войны он иммигрировал в Палестину.

Аарон Аппельфельд является одним из известнейших авторов Израиля на иврите, несмотря на то, что он не знал этого языка в детстве. Он обладатель множества наград в области литературы. Кроме немецкого, который для писателя являлся родным, Аппельфельд говорил на идише, украинском, английском, русском и итальянском языках.