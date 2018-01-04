Посещаемость музеев Москвы выросла в 1,5 раза

Москва, , 05:06 — REGNUM У гостей и жителей Москвы постоянно растет интерес к музеям. Рост отметен, начиная с с 2010 года, сообщается на сайте столичного департамента культуры.

Так, за семь лет — с 2010 по 2017 год число посетителей городских музеев и выставочных залов увеличилось в 1,5 раза.

За 2017 год музеи и галереи посетили порядка 20 миллионов человек.

В Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.

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Как сообщало ИА REGNUM, со 2 января около 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет посетить бесплатно.

Так, в новогодние каникулы (2−7 января) можно без покупки билетов попасть на самые интересные выставки 77 столичных музеев.

Стоит отметить, что некоторые площадки можно посетить только по предварительной записи.

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