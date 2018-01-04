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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Павел Кузнецов

Культура

Мансарда «Четверть часа о высоком» — авторская программа Дмитрия Тёткина на радио REGNUM

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Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Павел Кузнецов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мансарда

Дмитрий Тёткин, 4 января 2018, 08:30 — REGNUM  

Передача LXII, где в гостях Павел Кузнецов, который написал прекрасную книгу «Русское молчание» и получил за неё премию, но сам не молчит, а много и интересно рассказывает. Если вы хотите узнать, чем русская философия отличается от просто философии (или почему миром правят спецслужбы), то вам сюда. Беседа публикуется с небольшими композиционными и цензурными сокращениями, но всё равно сознание вслух — заметно…

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Павел Кузнецов
Иллюстрация: Личный архив Павла Кузнецова
Павел Кузнецов

Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Аями Оки

regnum author Дмитрий Тёткин
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Мансарда «Четверть часа о высоком»
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