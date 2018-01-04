Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Павел Кузнецов

Дмитрий Тёткин, , 08:30 — REGNUM

Передача LXII, где в гостях Павел Кузнецов, который написал прекрасную книгу «Русское молчание» и получил за неё премию, но сам не молчит, а много и интересно рассказывает. Если вы хотите узнать, чем русская философия отличается от просто философии (или почему миром правят спецслужбы), то вам сюда. Беседа публикуется с небольшими композиционными и цензурными сокращениями, но всё равно сознание вслух — заметно…

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