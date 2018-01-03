В Ульяновской области ремонтируют сельские дома культуры

Ульяновск, , 17:56 — REGNUM В 2017 году в Ульяновской области отремонтировали 56 сельских домов культуры. Как заявил председатель правительства Александр Смекалин, при принятии решений особое значение имеют те проекты, которые инициируют сами жители.

На территории региона реализуются и профильные региональные и федеральные программы, партийные проекты не только по ремонту, но и по оснащению домов культуры специализированным оборудованием.

Так, в рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» в прошлом году были отремонтированы четыре муниципальных учреждения культуры, возводится здание Центра культурного развития в Павловке. Реализация партийного проекта «Местный дом культуры» позволила оснастить современным оборудованием 15 ДК. Благодаря участию Ульяновской области в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» реконструирован Троицкосунгурский культурно-досуговый комплекс в Новоспасском районе.

Также в 2017 году областные государственные учреждения культуры приняли участие в федеральных проектах «Большие гастроли» и «Русские сезоны». Государственный ансамбль песни и танца «Волга» представил Ульяновскую область в Турции и Республике Корея, драматический театр имени И.А. Гончарова побывал с гастролями в Армении и Израиле, государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» успешно выступил в Японии, состоялись гастроли Ульяновского театра кукол в Санкт-Петербурге и Театра юного зрителя — в Севастополе.