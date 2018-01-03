В Ульяновской области стартовал турмаршрут «Дворянин на Волге»

Ульяновск, , 17:41 — REGNUM «Дворянин на Волге» — брендовый туристический маршрут Ульяновской области, который входит в федеральный проект «Великий Волжский путь». Он рекомендован к реализации Комитетом по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры Российской Федерации. Тур подготовлен при участии туроператоров, краеведов и научных сотрудников музейных комплексов региона и включает достопримечательности Ульяновска, а также села Прислониха Карсунского района. Он открывает сразу три исторические эпохи развития: дворянский Симбирск Карамзина и Гончарова, Симбирск Володи Ульянова и современный Ульяновск.

«Запуск подобного проекта — важный шаг в продвижении туристского потенциала региона, — отметила директор Агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова. Разработка тура потребовала серьёзных трудозатрат, и мы рады встретить первую сборную группу туристов, решивших посетить Ульяновскую область по программе «Дворянин на Волге».

Первый день экскурсий посвящён дворянскому Симбирску. Туристы познакомятся с достопримечательностями исторической части города. Во второй день экскурсий гости региона узнают всё о жизни в Симбирске семьи Ульянова-Ленина: смогут увидеть, где родился и вырос наш знаменитый земляк, посидеть за его партой, пройтись по улицам, по которым он ходил. Третий день начнётся с экскурсии в Музей народного художника СССР Аркадия Пластова в селе Прислониха и завершится в Музее истории гражданской авиации».