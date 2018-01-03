Житель Забайкальска перестроил дом ради горки для детворы

Чита, , 10:59 — REGNUM Житель Забайкальска Анатолий Филимонов перестроил стену собственного дома ради зимних забав детворы. Помимо большой ледяной горки и новогоднего убранства, здесь построили театральные подмостки, куда на свой фестиваль съехались бабки-ёжки, сообщает ГТРК «Чита».

Вот уже четвёртый раз забайкалец превращает новый год для детворы и взрослых приграничного посёлка Забайкальск в сказку. Но в этот раз гуляния получились наиболее масштабными. Конкурсы рождались практически на ходу, благо энтузиастов было много, и каждый стремился проявить себя в деле.

«Анатолий построил горки, и мы решили организовать детям праздник. Своими силами. Повеселиться, встретиться. Давно не собирались», поделилась жительница п. Забайкальск Анна Рязанова.

Самым востребованном на этой ёлке был горячий чай, который готовили сразу в четырёх самоварах, вкусные ватрушки исчезли со стола за 15 минут.

«А раньше мы как делали. У нас первый секретарь райкома партии выдавал Волгу с водителем. Ну, я Дед Морозом. Снегурочка. И вот начинали ездить, развозить подарки, сначала с высших чинов, потом пониже и пониже. Потом бывало, что водителя теряли, самому приходилось за рулём со Снегуркой ездить», — вспоминает местный житель Юрий Жерихов.

Ёлку Анатолия Филимонова уже прозвали в Забайкальске народной, а его самого считают чудаком, но мужчина не обижается.

«Мне просто нравится, я с детьми общаюсь каждый день здесь. Бывают хорошие дети, а бывают и плохие, но мы всё равно находим общий язык с ними», — отметил Анатолий Филимонов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, развлечения для детворы в новогодние каникулы устраивает в своём дворе ипенсионер Леонид Кузьмин (Кемеровская область). Уже шестой год подряд этот житель посёлка Инской строит ледяные трассы. Кататься на них можно сколько угодно и совершенно бесплатно, чего не скажешь о предпринимателях в Кемерове: за один съезд с установленной в парке 6-метровой горки ребятне требуется заплатить 25 рублей.

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