Выставка фото со съёмок «Они сражались за Родину» откроется на Алтае

с. Сростки, Алтайский край, , 13:25 — REGNUM Во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки Алтайского края 19 января откроется выставка фотографий со съемок фильма «Они сражались за Родину», сообщает 2 января газета «Алтайская правда».

Уникальные фотографии авторства Анатолия Хрупова, сделанные во время съёмок знаменитого фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», запечатлели около 40 кадров с участием Василия Шукшина, сыгравшего в ленте роль рядового Петра Лопахина.

«Часть негативов долгие годы лежала в архиве фотографа. Впервые их экспонировали в 2015 году в Москве и вот теперь в Сростках. Выставка будет работать до 12 апреля», — говорится на сайте издания.

Напомним, фильм Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» признан лучшим фильмом по опросу журнала «Советский экран» за 1976 год. Кинолента удостоена государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

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