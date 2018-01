В США создана организация по борьбе с сексуальными домогательствами

Лос-Анджелес, США, , 08:05 — REGNUM В США около 300 женщин, занятых в сфере театра и кино, решили основать организацию, которая будет бороться с системными проявлениями сексуальных домогательств, она будет называться Time`s Up, об этом 1 января сообщила газета The New York Times.

В рамках этой инициативы создан специальный фонд, который за время своего существования уже собрал около $13 млн пожертвований.

Средства из него будут направляться, прежде всего, на защиту от сексуальных домогательств тех женщин, которые заняты в специфических сферах и работают дворниками, медсестрами, рабочими на фермах, фабриках и в ресторанах.

Члены организации также намерены выступать в будущем с законодательными инициативами, которые могли бы привлекать к ответственности компании, в которых женщины сталкиваются с постоянными сексуальными домогательствами.

Кроме этого, организаторы предложили всем женщинам, занятым в киноиндустрии, при проходе по красной дорожке премии «Золотой глобус» одеваться в платья черного цвета, что символизировало бы их солидарность с движением.

Напомним, ранее генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц заявил, что в ведомстве регулярно замалчивались жалобы на сексуальные домогательства. Он отметил, что за последние пять лет количество жалоб сильно выросло.

