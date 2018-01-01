С Шавриным простятся в Театре Маяковского

Москва, , 09:39 — REGNUM С заслуженным артистом России Александром Шавриным простятся 2 января в Театре Маяковского, где он служил с 1982 года, сообщает пресс-служба театра.

Шаврин ушел из жизни 30 декабря после продолжительной болезни, ему было 57 лет. Обряд отпевания 2 января будет проведен в церкви Малого Вознесения.

Артист создал целый ряд образов в различных кинофильмах, телесериалах и спектаклях, он был одним из ведущих актеров Театра Маяковского.

Зрители помнят его по ролям в спектаклях «Место для курения», «Круг», «Плоды просвещения» и других. Также он известен телеролями, в частности, в сериалах «Бедная Настя», «Марш Турецкого» и «Наши соседи».

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года, Щукинское училище он окончил в 1982 году и затем поступил на службу в качестве актера в Театр имени Владимира Маяковского. В 2001 году Шаврин получил звание заслуженного артиста России.