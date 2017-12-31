Прощание с Александром Шавриным состоится 2 января в Театре Маяковского

Москва, , 14:14 — REGNUM Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, который ушел из жизни 30 декабря, пройдет 2 января в Театре Маяковского, где он служил с 1982 года, сообщает 31 декабря пресс-служба театра.

Обряд отпевания покойного будет проведен в церкви Малого Вознесения.

Напомним, заслуженный артист России Александр Шаврин скончался 30 декабря 2017 года после продолжительной болезни. Актеру исполнилось 57 лет.

Александр Шаврин создал целый ряд образов в различных кинофильмах, телесериалах и спектаклях.