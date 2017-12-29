В Узбекистане принят указ о праздничных и выходных днях в 2018 г

Ташкент, , 17:27 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал документы об установлении праздничных и выходных днях в 2018 г. Как сообщает review. uz, на новогодние праздники жители республики будут отдыхать пять дней. 30 и 31 декабря 2017 года — это выходные по календарю, 1 января нового года — праздничный нерабочий день, 2 января — это дополнительный нерабочий день, 3 января — перенесенный выходной день с 6 января.

На праздник Навруз также добавлены 5 календарных дней: 18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта 2018 года — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта.

Кроме того, на День независимости Узбекистана также добавлены 5 календарных дней: 31 августа 2018 года — дополнительный нерабочий день, 1 сентября 2018 года — праздничный нерабочий день, 2 сентября — выходной день по календарю, 3 сентября — перенесенный выходной день с субботы 15 сентября, 4 сентября — перенесенный выходной день с 8 сентября. Дополнительные нерабочие дни, приуроченные к этим праздникам, предусматриваются за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня.

Кроме того, начиная с 2018 года на Курбан хайит и Рамазан хайит в Узбекистане предусматриваются три непрерывных дня отдыха. Это будет сделано за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.