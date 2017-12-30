Как жить и выжить в джунглях: в настоящих, в человеческих и в бесчеловечных

Светлана Беломестных, , 00:05 — REGNUM

Чтобы выжить в дикой природе, необходимо знать как минимум одно — что опасно. Как именно выживать — подробно расписано во всевозможных справочниках для диких путешественников и заблудившихся. Что же необходимо знать, чтобы выжить в человеческой природе, и есть ли такой справочник? В конце 1865 года в Британской Индии родился мальчик, впоследствии написавший такой путеводитель по миру людей.

Первые шесть лет жизни Редьярд Киплинг провёл в Бомбее, свободно изъясняясь на «хинди» и осваивая законы джунглей. Именно эти годы писатель вспоминает так: «Мои первые шесть лет я бы не променял на всю оставшуюся жизнь». Они и заложили фундамент мировосприятия будущего детского писателя, гения репортажа, лауреата нобелевской премии по литературе и ярого защитника национальной гордости.

Главное произведение Киплинга «Книгу Джунглей» можно рассматривать как путеводитель по миру людей, или путь героя от Лягушонка до Человека.

Как в джунглях звери озабочены охотой, так и люди в здоровой конкуренции охотятся за благами, материальными, социальными, экзистенциальными. Однако все обитатели джунглей следуют законам, и, возможно, те же законы применимы к человеческому сообществу.

Защита слабых:

«Закон запрещает убивать человека, потому что он самое слабое из всех живых созданий, и трогать его недостойно охотника»

Подчинение авторитету: вожак Стаи — не только самый сильный и ловкий, но ещё и самый достойный, агрегат чести и коллективной морали.

Почитание законов сообщества:

«Балу сказал ему, что Закон Джунглей походит на исполинскую лиану, потому что он обвивает каждое существо и никто не может убежать от него».

Использование преимуществ в случае угрозы:

«Я, человек, принёс сюда частицу Красного Цветка, которого вы, собаки, боитесь!»

Обращение обстоятельств в свою пользу:

«В одной части стояли буйволицы с телятами в центре; они смотрели пылающими глазами, рыли копытами землю, готовые броситься на волка и затоптать его до смерти, если он остановится на минуту. Другую часть составляли быки; молодые буйволы фыркали и топали ногами, однако, хотя они имели более внушительный вид, в сущности, это стадо было менее опасно; здесь не нужно было защищать телят».

Объединение в беде:

«Дикий слон Хати, проживший сто лет или больше, увидел длинную узкую синюю гряду скал, обнажившуюся на самой середине реки, и понял, что перед ним вырисовывается Скала Мира. Тогда он поднял свой хобот и объявил начало Водяного Перемирия, как пятьдесят лет тому назад это сделал его отец. По Закону Джунглей, раз Водяное Перемирие объявлено, тот, кто убьёт какое-либо существо на водопое, подвергается смерти».

Верность себе:

«Я тоже родилась среди людей, а не в джунглях. Я сидела за железными брусьями и меня кормили, просовывая между ними железную чашку; наконец, раз ночью я почувствовала, что я, Багира, пантера, а не людская игрушка, одним ударом лапы сломала глупый замок и ушла».

Всегда есть те, кто не следует закону:

«Обезьян очень много; они злы, грязны, не имеют стыда, и если у них есть какое-нибудь определённое желание, то именно стремление, чтобы в джунглях заметили их. Но мы не обращаем на них внимания, даже когда они бросают нам на голову грязь и орехи».

Идёт речь о диких джунглях или городских, законы для всех одинаковы: верность, честь, достоинство и уважение. От ненависти, предрассудков и жадности один рецепт: «Мы с тобой одной крови — ты и я». Только так из Лягушонка может вырасти Человек.

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