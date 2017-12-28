Владимир Шаинский будет похоронен на Троекуровском кладбище

Москва, , 19:10 — REGNUM Скончавшийся в США композитор Владимир Шаинский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил 28 декабря руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, передаёт телеканал НТВ.

Сообщается, что тело композитора будет кремировано, после чего его прах доставят на Троекуровское кладбище.

Ранее в Минкультуры России сообщили, что с родственниками Владимира Шаинского достигнута предварительная договорённость о похоронах композитора после 12 января.

Точная дата похорон пока не определена.

Напомним, Владимир Шаинский скончался 26 декабря в американском штате Калифорния на 93-м году жизни.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Владимир Шаинский был известен всему населению бывших советских республик благодаря множеству детских песен и музыкальных произведений для всеми любимых мультфильмов «Чебурашка», «Шапокляк», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!» и многих других.

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