Открытый фестиваль анимационного кино завершил приём заявок на конкурс

Суздаль, Владимирская область, , 15:13 — REGNUM В Суздале с 13 по 18 марта пройдет Открытый российский фестиваль анимационного кино. Оргкомитет смотра уже завершил прием заявок на участие в основном конкурсе, в этом году их оказалась более трехсот.

«Количество присланных фильмов впервые за всю историю нашего смотра достигло столь внушительных показателей: в прошлые годы мы получали до 250 заявок, а в этом — 310, что является не только свидетельством высокого статуса фестиваля, его популярности и значимости для деятелей мультипликации, но хорошим показателем динамичного развития отечественной анимации», — отметил директор фестиваля Александр Герасимов.

Лучшие работы для показа в конкурсной и внеконкурсной программах отберет селекционная комиссия, в которую вошли режиссеры анимационного кино Софья Кравцова, Дмитрий Геллер, Екатерина Соколова и Дмитрий Наумов, а также художник анимационного кино Леонид Пожидаев.

В этом году темой фестиваля стала «Вкусная анимация», которую обыграют в оформлении площадок фестиваля и заставке. Тема уже нашла отражение в официальном плакате, над которым работал главный художник форума Валентин Телегин. Кроме того, организаторы смотра устроили конкурс на неофициальный плакат, лучшие работы будут использованы в оформлении фестиваля. Также продолжается конкурс заставок, лучшая из которых станет официальным роликом фестиваля. Работы участников конкурса плакатов будут принимать до 15 января, заставок — до 22 января.

Для маленьких художников проводится конкурс «Мультёнок-футболёнок», приуроченный к Чемпионату мира. Участники конкурса придумывают персонажа, связанного с футболом, и воплощают его в жизнь с помощью карандашей, красок, пластилина и других материалов. Персонаж победителя оживет в традиционном мультфильме, который создадут в детской анимационной студии в дни фестиваля. Заявку на участие в конкурс можно прислать до 25 января.

«С каждым годом предваряющие фестиваль конкурсы собирают все больше любителей и профессионалов анимации, представителей смежных профессий, детей, — рассказывает куратор конкурсов Алена Сычева. — Мы рады, что люди так чутко и креативно отзываются на наше предложение принять творческое участие в подготовке фестиваля».

Ключевым событием деловой программы смотра станет питчинг проектов авторских мультфильмов для детей, который оргкомитет фестиваля проведет совместно со студией «Союзмультфильм».

"Вместе с главным отечественным фестивалем анимационного кино мы принимаем заявки на конкурс проектов короткометражных мультфильмов для детей, — сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева. — Победитель конкурса получит возможность реализовать свой проект в стенах студии «Союзмультфильм».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо прислать проект с синопсисом, сценарием, режиссерской экспликацией, эскизами и другими материалами, которые дают представление о концепции будущего мультфильма. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 19 января 2018 года.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится с 1996 года и представляет мультфильмы, произведенные на территории России и Белоруссии. До 2001 года смотр проходил в Тарусе, в дальнейшем — в Суздале.

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