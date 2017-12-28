Скончался театральный режиссер Виктор Симакин

Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM Театральный режиссер Виктор Симакин скончался 26 декабря. Об этом сообщает Нижегородский Театр юного зрителя.

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского и обладатель многих наград Симакин скончался в возрасте 72 лет.

«Долгие годы Виктор Алексеевич возглавлял Нижегородский театр юного зрителя, на сцене которого поставил много ярких и разноплановых спектаклей», — говорится в сообщении.

Симакин был автором ряда крупных постановок на сцене ТЮЗ. Его спектакли «Завтра была война», «Мэкки-нож», «Сны Евгении», «Вишневый сад» и многие другие получали положительные оценки критиков и удостаивались многочисленных наград на театральных фестивалях России.

Коллектив театра выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Алексеевича Симакина.

Сообщается, что прощание с режиссером состоится 28 декабря в Спасо-Преображенской церкви на Суздальской улице.