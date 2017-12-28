Новогодняя сборная: чудища, царевичи, кошки и богатыри на свадьбе в замке

Москва, , 09:12 — REGNUM «Движение вверх»

Фильм режиссера Антона Мегердичева не просто еще одно кино об еще одной легендарной спортивной победе из далекого советского прошлого, о котором можно только ностальгировать. По задумке авторов, главное в фильме не давняя олимпийская баскетбольная победа, в которую никто не верил, а сотворение Команды. События фильма происходят во времена, когда народы огромной страны под названием СССР еще не разбежались по углам, подозрительно, а то и вовсе враждебно косясь друг на друга. Тренер советской сборной собирает победную Команду из очень пестрого материала, порой по критериям, понятным лишь ему одному, но результат оказывается безошибочным. Ребята и разных республик, с разными судьбами, заморочками и жизненными целями становятся единым мощным и умным существом, заточенным на победу. А без такого единства все слова о патриотизме и долге — это всего лишь слова. Возможно, этот фильм заставит кого-то задуматься сегодня, когда каждый сам за себя и многим не зазорно выступать под белым флагом капитуляции вместо стяга родной страны. Когда не только народы, бывшие когда-то вместе, разделены, но даже людям с одинаковым разрезом глаз и похожими фамилиями, говорящим на одном языке очень трудно понять друг друга. А уж двигаться в одном направлении почти невозможно. Но двигаться вверх все же необходимо, иначе нам грозит не только потеря медалей…

К сожалению, авторы фильма не смогли отказаться от спекуляций на личной жизни своих героев и от вольностей при обращении с фактами их биографий, а потому выход картины омрачен протестами близких родственников спортсменов, некоторые из которых даже обратились в суд. Вот такой кинобаскетбол нам, пожалуй, не нужен.

«Три богатыря и принцесса Египта»

Зачем нужен 13-й месяц в году? За тем же, зачем козе баян, попу гармонь, а собаке пятая нога. Но вот сотворили зачем-то, про запас, да еще и имечко дали зазорное — Дурило. Ну, как тут с тоски и обиды не задурить? Как не захотеть отыграться разом за все несправедливости? Всего-то нужно — отправиться в далекий Египет и помудровать там с чудесными весами, уравновешивающими жар и холод, чтобы разом сделаться самым главным месяцем. Дело-то нехитрое, если хитростью природа не обидела — переоденься Дедом Морозом и обдури наивных богатырей, чтобы помогли до далеких египетских краев добраться. С такими тремя танками никакие сердитые мумии и навороченные ловушки под древними пирамидами не страшны!

В новогоднем мультике от студии «Мельница» мы снова встретимся с Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, а также богатырскими женами, отвязным конем Юлием, князем Владимиром, Дедом Морозом (настоящим) и Змеем Горынычем, которые всей толпой отправятся жариться под египетским солнышком и задавать жару всем, кто под горячую руку, крыло или копыто подвернется. Кстати, там им встретится принцесса Нефертити — небось, тоже горячая штучка, даром что из древнего саркофага. Впрочем, с богатырями ей ничего не светит — руссо туристо, облико морале! Да и кино ведь у нас 6+…

«Мой любимый динозавр»

Кого только не спасали в фантастических и не очень фильмах школьники! И сбежавших роботов, и хищных китообразных, и потерявшихся инопланетян… Вечно притащат что-нибудь с улицы, а потом проблем не оберешься.

Вот и обычный австралийский пацан Джейк случайно находит в подозрительном лесу подозрительную субстанцию из которой вдруг получается маленький, забавный и совершенно не подозрительный динозаврик, который, увы, слишком быстро растет, так что его становится затруднительно прятать под кроватью. А странного питомца Джейка, похоже, уже ищут злобные военные, которые, разумеется, приложили руку ко всей этой неразберихе. Смогут ли Джейк и трое его друзей по школе спасти своего любимца и понять, что вообще происходит? И сможет ли фильм режиссера Мэтта Драммонда стать чем-то большим, чем перепев множества уже слишком знакомых мотивов?

«Молодая женщина»

Если ты попал в трудную ситуацию, важно не то, насколько серьезно ты в нее попал, а насколько она попала в тебя. Если ты не берешь ее в голову, то есть шанс, что ты выберешься. Или хотя бы не соскучишься.

Молодая, но не очень («31 год — это почти 40!») француженка Паола, рассорившаяся со своим бывшим, дрейфует по суровому и не верящему слезам Парижу без руля и ветрил, но с породистой белой кошкой, которую она честно позаимствовала. У нее нет дома и работы, но она не унывает, ведет себя естественно (порой попросту дико) и каким-то образом умудряется не сильно ушибаться о жесткие углы реальности. Для солидных людей, чей психологический возраст соответствует указанному в документах, она представляет собой воплощенный хаос — глаза, и те разного цвета! Даже маленькие дети подозревают, что она что-то не то курит, а она просто так живет. Такие истории обычно добром не кончаются. Или всё же?..

«Праздничный переполох»

Есть такие люди, для которых праздник — это работа. И речь не только о пожарных, которые тушат загоревшиеся елки и шлейфы вечерних платьев или врачах, которые откачивают перебравших гуляк. Чтобы праздник удался, кому-то же нужно это все организовать?

Как ни странно, эта французская комедия, выходящая в прокат аккурат на Новый год, вовсе не о Рождестве и Новом годе, а о свадьбе. Богатенькие брачующиеся и их родня заказывают музыку, а опытный организатор торжеств Макс уверен, что он сможет сыграть все, как по нотам. Но уверенность может легко оказаться самоуверенностью, а почти гарантированный триумф — провалом. Торжество в роскошном замке с самого начала идет наперекосяк и грозит и вовсе превратиться в кошмар.

Фильм не только подарит почти два часа беззаботного смеха, но и, возможно, заставит задуматься о нелегком труде тех, чью жизнь уж точно не назовешь беззаботной. И, может быть, в следующий раз быть немного снисходительней к накладкам и форс-мажорам в сценарии вашей супервечеринки.

«Чудо-юдо»

В первый день нового года бодрые детишки и их не столь бодрые родители смогут насладиться еще одним мультиком из жизни тридевятого царства. На сей раз героем будет не богатырь, а совершенно не воинственный царевич Иван, которому верстак и кузнечный молот дороже батюшкиного престола. Но приходит время и ему отправляться на подвиг богатырский, воевать чудище поганое, змея лютого, трехголового. Правда, чудище тоже оказывается каким-то нестандартным — мелким дракончиком со всего одной головой. И никакого-то отношения это Чудо-Юдо не имеет к исчезновению возлюбленной Ивана царевны Варвары, с которой они сошлись на почве изобретательства. Но, вполне возможно, новый приятель поможет Ивану обрести свое счастье…

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