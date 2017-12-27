Дипломант фестиваля «Юрмала Шансон» станет новгородским министром культуры

Великий Новгород, , 22:27 — REGNUM Министром культуры Новгородской области станет Владимир Вербило — он победил в открытом конкурсном отборе на должность руководителя областного департамента культуры и туризма, который с 1 января 2018 года будет преобразован в министерство культуры Новгородской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, кандидатуру Вербило также одобрил глава региона Андрей Никитин.

Глава конкурсной комиссии, вице-губернатор Мария Пантелейчук отметила большой опыт работы Владимира Вербило в сфере культуры — он был председателем комитета культуры в Боровичском районе Новгородской области, затем занимал должность заместителя главы района.

«Самое главное — сохранить учреждения культуры. Нужно участвовать в федеральных программах. У меня есть прекрасный опыт партнерства власти и бизнеса, благодаря которому создавались серьезные проекты по строительству новых домов культуры, позволяющие экономить средства и получать результат», — сообщил Владимир Вербило.

Он заявил, что намерен реализовать в регионе проекты единого календаря культурных событий, в том числе, проекта «22 выходных», позволяющего раскрыть потенциал районов Новгородской области.

Владимир Вербило рассказал, что ещё в 8 классе школы организовал первый ансамбль, принимал участие во всероссийских и международных конкурсах, дипломант фестиваля «Юрмала Шансон» 2014 года, автор песен «Боровичи» и «Великий Новгород» и многих других.

Отметим, что с песней «Россия» Владимир Вербило выступал на торжественной церемонии вступления в должность губернатора Новгородской области в октябре 2017 года.

Всего в открытом конкурсном отборе приняли участие 16 кандидатов из Новгородской области, а также из Уфы, Липецка, Астрахани, Омска, Москвы, Мурманска и даже из Лондона (Великобритания).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на открытых конкурсах в Новгородской области также искали руководителей комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, а также департамента экономического развития региона.

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