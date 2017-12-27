Проект «Эрмитаж-Урал» споткнулся об бывшую типографию «Гранит»

Екатеринбург, , 21:30 — REGNUM В Екатеринбурге работы по созданию центра «Эрмитаж-Урал в районе улицы Вайнера, 11 оказались невозможны. Причиной стал выявленный объект культурного наследия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие документы размещены на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Государственную историко-культурную экспертизу провёл доктор исторических наук Вадим Мосин.

Как следует из подписанного им акта, на участке по улице Вайнера, 11 площадью 2052 квадратных метра выявлены остатки типографии «Гранит», построенной в начале XX века, а также культурный слой земли, относящийся примерно к середине XIX — началу ХХ века.

Теперь вплоть до разработки документов по охране этих объектов участок не может быть использован под строительство.

Отметим, на Вайнера, 11 должен появиться сам центр «Эрмитаж — Урал». А по соседству, на улице Вайнера, 16б, возведут фондохранилище. Кстати, по последнему адресу объектов культурного наследия не обнаружено, и там строительству ничего не мешает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании центра «Эрмитаж-Урал» появиось в 2014 году. А в 2016-м его собирались открыть.

Затем назвали новый срок открытия — 2018 год, а потом и вовсе остановились на 2020-м. Возможно, теперь планы снова придётся скорректировать.

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