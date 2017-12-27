Forbes рассказал об интересах российских читателей

Москва, , 20:13 — REGNUM В России читатели стали больше интересоваться нехудожественной литературой — продажи книг по психологии, истории и естественным наукам выросли в разы, сообщает 27 декабря журнал Forbs.

По данным журнала, среди российских читателей неожиданно возрос интерес к книге Дж. Оруэлла «1984» — в одной сети «Читай город» было продано 46 тыс. экземпляров.

Forbes составил также рейтинг новинок. Среди книг, вышедших с ноября 2016 по 15 декабря 2017 года, наибольшим спросом пользуется роман Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» — 81,1 тыс. проданных экземпляров.

Второе место заняла книга Дины Рыбиной «Бабий ветер» — 75,65 тыс. проданных экземпляров, на третьем месте «Где живет счастье» Джоджо Мойеса — 60,97 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года были объявлены результаты III всероссийского конкурса «Самый читающий город». Победителем оказался Санкт-Петербург. Лауреатами конкурса стали Калининград, Москва и Татария.

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