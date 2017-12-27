Ярославская культура-2017: от «Адиемуса» до «Аритмии»

Ярославль, , 16:11 — REGNUM Для ярославской культуры 2017 год оказался весьма продуктивным. Наивысшим достижением стало вручение президентской премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Анастасии Орловой, живущей в Ярославле. Это первая премия в сфере литературы такого уровня, полученная ярославцем. Приехавшая в город несколько лет назад, Орлова является одним из ведущих детских поэтов страны — презентации, встречи с читателями проходят во многих городах России.

За пределами региона отметились и ведущие театральные режиссеры. Александр Кузин поставил в Мариинском театре Петербурга оперу Родиона Щедрина «Не только любовь», а Евгений Марчелли — «Грозу» в Театре наций в Москве.

В Ярославле столь же значимых премьер в уходящем году, пожалуй, не было. Отчасти это связано с арестом директора театра имени Волкова Юрия Итина. Это событие сильно пошатнуло позиции ярославского театра, именно с именем Итина многие связывали значительное оживление творческой жизни в стенах Волковского.

Арест Итина стал не единственным скандалом, связанным с ярославской культурой. Международное звучание приобрела публичная и весьма нелицеприятная дискуссия между руководством музея «Ростовский кремль» и коллекционером-эмигрантом князем Никитой Лобановым-Ростовским. Музей обвинил князя в том, что тот подарил Ростовскому кремлю поддельные картины, а князь упрекнул музейщиков в предвзятом отношении.

Впрочем, Ростовский кремль отметился и позитивными новостями. Ярким событием фестиваля «Ростовское действо» стала прозвучавшая в кремле кантата «Адиемус» в исполнении оркестра театра «Новая опера» под руководством Дмитрия Волосникова и джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии. Заметной стала выставка «Реставрация конюшенного двора», посвященная восстановлению этого памятника архитектуры XVII века.

Ярославский художественный музей в конце года представил выставку «Спор о бороде», открывшуюся в Митрополичьих палатах. Именно там известный митрополит Димитрий Ростовский в начале XVIII века убеждал ярославских мужиков брить бороды по указу Петра Первого. Необычен формат выставки — подлинные экспонаты сочетаются со световыми, визуальными и звуковыми эффектами.

События ярославской истории обыграла и выставка «Изразцовый город» в Ярославском музее-заповеднике. Она была посвящена одной из примечательных черт города — использованию изразцов в оформлении храмов, построенных в «золотом» XVII веке. Жаль, что выставка заняла лишь один зал и не стала постоянной экспозицией. Наиболее же крупным и успешным проектом музея стала выставка, посвященная Валентине Терешковой, работавшая в Музее науки в Лондоне.

На фоне успехов музейщиков в течение года так и не разрешился вопрос с переездом Ярославского и Переславского музеев-заповедников, комплексы которых должны быть переданы церкви. В здании, куда должен переехать ярославский музей, по-прежнему находится военный госпиталь, нет денег в бюджете и на выкуп исторических зданий переславского завода «ЛИТ».

Стоит отметить и частные музейные инициативы, которыми Ярославская область традиционно сильна. В 2017-м регион пополнился двумя интересными проектами: это «Музей дыр и заплат» в Мышкинском районе и музей «Конь в пальто» в Переславле-Залесском. А музейный комплекс Вятское на средства президентского гранта провел реставрацию фамильного склепа-часовни Некрасовых в селе Аббакумцево.

Сдвинулось с мертвой точки и восстановление храма Богоявления на Острову в селе Хопылево Рыбинского района, где был крещен адмирал Федор Ушаков. Правда, установленный там памятник юному Ушакову и его дяде Федору Санаксарскому заслужил противоречивые оценки общественности.

В Ярославле важнейшим реставрационным проектом стало активное восстановление комплекса Кирилло-Афанасьевского монастыря, начавшееся в 2017 году. Так, на Спасо-Пробоинскую церковь были установлены купола, начато возведение колокольни.

Несомненной удачей стоит признать и скульптурную композицию с изображением исторического центра Ярославля, выполненную художником Николаем Мухиным и скульптором Михаилом Гайнутдиновым. Пожалуй, достижением явилось и то, что за год в городе не появилось новых сомнительных памятников и скульптур, установкой которых «заболели» ярославские власти несколько лет назад. Напротив — весь год мэрия Ярославля наводила порядок с рекламой на фасадах исторических зданий в зоне ЮНЕСКО, которая раздражала многих ценителей старины. И ей это почти удалось!

Новое звучание в 2017 году обрел фестиваль «Джаз над Волгой», художественным руководителем которого стал один из самых успешных российских джазменов в США Александр Сипягин, а консультантом — Игорь Бутман. С успехом прошли юбилейные концерты ярославского пианиста Вадима Майнугина и рыбинского фолк-музыканта Мити Кузнецова.

Среди книжных проектов 2017 года стоит отметить издание книги путешественника Яна Левина «К последнему морю» и выход альбома картин ярославских художников-аутсайдеров «Аутсайдер арт. Коллекция «ИНЫЕ», осуществленный врачом и коллекционером Владимиром Гавриловым.

В российском кинематографе наиболее заметный след в уходящем году Ярославль и ярославцы оставили участием в фильме «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Картина была полностью снята в Ярославле, узнаваемом, как в данелиевском «Афоне» 1970-х. В съемках приняли участие и актеры Волковского театра, несомненной удачей стоит признать работу Николая Шрайбера в роли немногословного, но колоритного фельдшера «Скорой помощи».

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