Сын Владимира Шаинского рассказал, от чего умер известный композитор

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Причиной смерти известного композитора, автора сотен песен для детей Владимира Шаинского стала продолжительная болезнь. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал его сын Вячеслав.

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«Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США», — сказал сын народного артиста.

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Он также добавил, что «это последствия перенесенной операции». По его словам, Шаинский боролся с онкологическим заболеванием. Хирургическое вмешательство было проведено уже давно, но сказался и преклонный возраст артиста.

«И, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — сказал Вячеслав.

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Как сообщало ИА REGNUM, сердце человека, творчество которого известно многим и навсегда останется в памяти людей, — композитора Владимира Шаинского перестало биться 25 декабря. Он умер в Сан-Диего на 93-м году жизни. Композитор написал множество произведений, а наибольшую известность получил как автор детских песен. Ему принадлежат знакомые всем с детства мелодии из мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, крошку Енота, про остров Чунга-Чанга и мамонтенка, который ищет маму.

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