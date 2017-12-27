В Ватикане случайно обнаружены две неизвестные работы Рафаэля

Ватикан, , 15:51 — REGNUM Две картины легендарного художника эпохи Возрождения Рафаэля, неизвестные современной науке, удалось обнаружить в ходе очистки и реставрации одной из комнат в музее Ватикана, сообщает американский телеканал CNN.

По мнению экспертов, речь идет о двух последних работах Рафаэля, умершего в возрасте 37 лет в 1520 году. По словам главы проекта Ватикана по реставрации Фабио Пьячентини, это потрясающая находка.

«Когда понимаешь, что это, возможно, последнее, что он написал, почти чувствуешь реально присутствие маэстро», — отметил он.

Эксперты предполагают, что фигуры двух женщин, олицетворяющих дружбу и справедливость, написаны Рафаэлем в 1519 году.

Из-за того что он не успел расписать весь зал, после его кончины над стенами работали другие мастера, а два эти произведения были забыты.

На принадлежность картин кисти Рафаэля экспертам указали применение масла и манера письма, свойственная ему: «то, как двигалась кисть», «даже легкие касания кончиком кисти» для создания завитков волос.