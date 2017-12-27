Зрители сами выберут формат нового сезона «Смешариков»

Москва, , 15:12 — REGNUM Компания Riki Group, являющаяся создателем мультсериала «Смешарики», позволит поклонникам детского шоу самостоятельно выбрать формат, в котором будет снят новый сезон, об этом 27 декабря сообщил портал «Культуромания».

Под форматом подразумевается 2D или 3D изображение, сообщается, что компания планирует выпустить не просто несколько новых эпизодов, а полноценный сезон.

Riki Group намерена провести соответствующее голосование на своём сайте, оно продлится до 1 июня 2018 года.

Напомним, сериал выходит на российских телеканалах с 2004 года, продолжительность эпизодов варьируется от 6,5 до 13 минут.

В сентябре 2011 года анимационное шоу начало выходить на телеканале The CW в США, оно получило там название Kikoriki. Были адаптированы 99 эпизодов.

Кроме этого, «Смешарики» показываются в 60 странах мира и переведены на 15 языков. Ежедневно этот мультфильм смотрят около 50 млн зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская телекомпания и «Смешарики» снимут новый мультсериал