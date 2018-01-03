Маршак: вечно живой классик — для детей всех поколений

Москва, , 14:00 — REGNUM «В рамках сотрудничества с Национальной электронной детской библиотекой, ИА REGNUM знакомит читателей с архивами библиотеки и значимыми событиями в мире детской литературы. Агентство публикует вторую часть архивов, посвящённых Самуилу Маршаку.

О детском писателе рассказывает ведущий библиограф отдела рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Кирилл Захаров.

Театр

В начале 1920-х годов Маршак вместе с единомышленниками создал в Краснодаре «Детский городок» для беспризорных детей, а позднее и первый в стране детский театр. Здесь же он выпустил сборник пьес в соавторстве с Е. И. Васильевой-Дмитриевой, известной под псевдонимом Черубина де Габриак. Сборник переиздавался четырежды. Это были первые пьесы для детей, с них начался тот Маршак, которого мы все хорошо знаем. Он и сам признавал: «это было началом моей поэзии для детей». Поэтому еще один стенд рассказывает о Маршаке-драматурге. И сейчас, спустя уже много лет, его пьесы хорошо знакомы маленьким зрителям-читателям: «Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев», «Умные вещи», «Горя бояться — счастья не видать». Тот случай, когда можно сказать — написано это было на века!

Детские журналы

Маршак публиковался и руководил многими детскими журналами. В 1924—25 гг. выходил «Новый Робинзон», поначалу называвшийся «Воробей». Позже стали выходить знаменитые «Еж» и «Чиж», появилось издательство, организованное при участии Маршака — знаменитый «ДЕТГИЗ». Маршак говорил, что журнал должен нести «радость жизни», к которой так чуток ребенок, быть разнообразным — по темам и жанрам. Юные читатели, получая очередной выпуск, могли рассчитывать на подлинное богатство. Их ожидали веселые истории, игры, головоломки, описания экзотических стран, рассказы, песни, стихи. Издания оформлялись талантливыми, остроумными художниками Лебедевым, Конашевичем, Чарушиным, Пахомовым и многими другими мастерами, поэтому и внешне они не утратили актуальности и свежести до сих пор.

Ученики

В редакциях детских журналов возник и расцвёл круг детских писателей и поэтов. «Учениками» Маршака были Хармс, Введенский, Олейников, Бианки, Житков, Шварц, Пантелеев, Михалков — те, кого мы сегодня называем классиками детской литературы. «Как Иван Калита собирал Русь, так Маршак собирал детскую литературу», — вспоминал позднее писатель Исай Рахтанов. В стихах Хармса и Введенского не без участия Маршака выразилось игровое начало, сильно увлекавшее детей. Пантелеева и Белых Самуил Яковлевич побудил к созданию знаменитой «Республики ШКИД». Он сделал детскими писателями охотника (Бианки), морехода (Житкова), водолаза (Золотовского) и многих других! Маршак ценил разное и о разных вещах хотел детям рассказать, поэтому литература, вдохновленная, созданная им, получилась богатой и многогранной, подобной самой жизни.

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