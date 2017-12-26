Фильм «Звёздные войны 8» почти добрался до отметки $800 млн

Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Сумма общемировых кассовых сборов фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» достигнет отметки $800 млн 26 декабря 2017 года, картина достигнет таких показателей менее, чем через две недели после премьеры, такой прогноз 26 декабря дали эксперты портала Variety.

25 декабря 2017 года картине удалось собрать еще $27,5 млн, она была показана в 4232 кинотеатрах США.

Таким образом, итоговая касса (по состоянию на 25 декабря 2017-го) в США составила $396,5 млн, а сумма общемировых сборов картины приблизилась к $791,6 млн.

Сейчас фильм Райана Джонсона занимает 71 место среди самых кассовых фильмов в истории кинематографа.

Напомним, итоговые кассовые сборы фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы» в США составили $936,7 млн, в мире — $2,06 млрд. На данный момент он остается самой кассовой картиной киновселенной.

В то же время в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино он занимает третье место, после «Аватара» ($2,78 млрд) и «Титаника» ($2,2 млрд).

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