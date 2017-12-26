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Поколения выросли на творчестве Шаинского

Культура

Автор любимых песен и музыки

Москва, 26 декабря 2017, 21:13 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Шаинского.

На 93-м году жизни после продолжительной болезни скончался советский и российский композитор, народный артист РСФСР Владимир Яковлевич Шаинский.

Автор любимых детских песен, музыки для художественных и мультипликационных фильмов — Владимир Яковлевич был талантливым композитором и ярким человеком, отметил спикер Госдумы.

«Многие поколения выросли на его творчестве. Нам будет очень его не хватать», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Шаинский известен как автор произведений для детей. Он, в частности, написал музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, «38 попугаев», «Антошка», «Крошка Енот», а также фильмов — сказок «Пока бьют часы» и «Финист — ясный сокол».

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