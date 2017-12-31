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Вечная страна вечно современного модерна

Культура

175 лет назад, 31 декабря 1842 года, родился выдающийся итальянский портретист Джованни Болдини

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Вечная страна вечно современного модерна
Джованни Болдини. Фотография. 1910

Наталья Стрельцова, 31 декабря 2017, 00:05 — REGNUM  

Джованни Болдини был самым модным и хорошо оплачиваемым портретистом XIX века. На вернисаже, останавливаясь у дамских портретов кисти Болдини, мужчины замирали в восторге, а женщины в досаде покусывали губы … Портрет кисти этого художника мечтала иметь каждая дама «прекрасной эпохи».

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Джованни Болдини. Автопортрет. 1892
Джованни Болдини. Автопортрет. 1892

Родился Болдини 31 декабря 1842 года в итальянском городе Феррара, в многодетной семье. С раннего детства он помогал своему отцу — художнику, который служил при храме. Находясь в атмосфере религиозной живописи, будущий мастер впитывал разговоры о стилях и жанрах, холстах и красках, часто делал копии работ мэтров итальянского ренессанса. Используя свое богатое воображение и необыкновенный талант, Болдини быстро добился профессиональных результатов. Предполагается, что отец приложил руку к первым шагам в обучении сына живописи, но ни одно полотно, относящееся к детскому периоду, до наших дней не дошло: первые из сохранившихся работ датируются 1865 годом.

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Джованни Болдини. Фотография. 1910
Джованни Болдини. Фотография. 1910

Творческая карьера Болдини была долгой и успешной. В 1862 году он на шесть лет уехал во Флоренцию заниматься живописью, где, впрочем, лишь изредка посещал занятия в Академии Художеств. Во Флоренции Болдини встретил группу Маккьяйоли — художников-реалистов, которые часто работали на пленере, и большинство из них писали не только жанровые сценки и пейзажи, но и эпизоды войны за независимость, портреты ее участников. Работы этих художников отличаются жизненностью, лаконизмом, намеренной случайностью композиции и свободным сочетанием насыщенных цветом пятен. Их влияние видно в пейзажах Болдини, будь то городских или сельских, которые одинаково выделяются легкостью исполнения, с убедительно показанными бытовыми буднями в разных жанровых сценках поселков или на светских балах. Люди, изображенные на полотнах мастера, не позируют, — они проживают в данный момент времени какую-то часть жизни, занимаясь повседневными делами. В парадной гостиной разговаривают встретившиеся подруги, не отрываясь от перематывания пряжи, или сплетничают знакомые, зайдя на чашечку чая; кто-то переживает, читая письмо, или отдыхает с газетой в кресле-качалке. На улице можно увидеть увлеченных песнями под гитару испанских музыкантов или девушку, перебегающую улицу с букетом цветов. На фоне сельского пейзажа мы видим простых женщин, стирающих в реке белье, а в городе — людей, проезжающих по своим делам в карете, запряженной лошадьми. Все живут своей привычной жизнью, которую подсмотрел и запечатлел Болдини.

Но именно портреты сделали его известным. Болдини стал самым модным портретистом в конце XIX века, и добился успеха, виртуозно работая кистью, используя лихой стиль живописи, который показывает влияние импрессионистов. Его портреты в наибольшей степени похожи на работы его современников Джона Сингера Сарджента и Поля Эллё — импрессионистов, чьи элегантные портреты пользовались большой популярностью у высшего общества. В конце жизни его стиль изменился, в работах стали чаще использоваться темные, насыщенные и богатые цветовые решения.

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Джон Сингер Сарджент. 1890
Джон Сингер Сарджент. 1890

Большое впечатление на Болдини оказала поездка в 1867 году в Париж, где сильное впечатление произвели на него картины Эдуарда Мане — провозвестника импрессионизма, который отказался рисовать всеми признанные классические картины и изображал предметы современности, сломав каноны живописи, идя своим путем. Мане выхватывал мгновение жизни и передавал на своих полотнах чувства, которые переживал сам, вовлекая зрителя в рассматриваемую историю. Поездка в Лондон познакомила Болдини с искусством Томаса Гейнсборо и английской портретной живописью XVII века. Совмещение полученных знаний позволило найти новый, собственный стиль живописи. Быстрая манера письма и устремленные в движение острые мазки в сочетании с классической живописью сделали его картины неповторимыми. В Нью-Йорке его называли «мастером шика» (Master of Swish), что в переводе означает «взмах со свистом, шелест, шуршание».

После переезда в столицу Франции, с 1872 года работы Болдини выставлялись в знаменитом Парижском Салоне. Там же он познакомился и подружился с художниками Эдуардом Мане, Альфредом Сислеем, Эдгаром Дега, которые они высоко ценили свежий взгляд и новаторство Болдини. Популярность его быстро возросла в 1886 году, после выполнения заказа на портрет самого Джузеппе Верди — итальянского композитора, творчество которого является одним из самых известных в опере XIX века. Верди, воодушевленный работой мастера и качеством выполненного заказа, отзывался о работах художника исключительно положительно, что сказалось на его известности и увеличило количество его заказов. Он был назначен комиссаром итальянской секции Парижской выставки в 1889 году, и получил звание Почетного легиона за это назначение.

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Джузеппе Верди 1886
Джузеппе Верди 1886

Основными заказчиками Болдини были светские дамы. Иметь портрет кисти этого мастера стало модным в аристократической среде Парижа. Женские портреты отличались изяществом форм, сверкающими кокетливыми образами и летящими подолами изощренных вечерних туалетов. Он сочетал тщательно прорисованные лица и руки, написанные в реалистичной манере, с частично не закрашенным фоном. При этом платья элегантно украшали фигуры дам, написанные острыми мазками в стиле импрессионизма с тонко прорисованными деталями. Балдини стал автором портретов заметшнейших членов общества, включая леди Голландию и герцогиню Вестминстер. Мужские портреты были более строги и элегантны, выдержанные в едином цветовом решении и лучших традициях реализма. Художник на картинах заставлял оживать остановившиеся мгновения пылавших чувств. Болдини умеет передать не только игру света и тени, но и выражение лица и глаз. Глядя на его картины, кажется, что стал свидетелем любовного романа. Умея тонко запомнить и изобразить на холсте то чувство, в котором героиня наиболее прекрасна, и именно тот ракурс, который словно останавливает готовое в любой момент продолжиться движение, Болдини изображает своих героинь не застывшими моделями, а живыми женщинами, изображая каждую с такой внимательностью и деликатностью, будто глубоко в нее влюблен.

Болдини умер от пневмонии 12 января 1931 году, находясь в Париже, и похоронен в своем родном городе Феррара, Италия. Вскоре после его смерти американская писательница и теоретик литературы сказала слова, ставшие самой известной эпитафией выдающему мастеру:

«Когда жизнь расставит всё по своим местам, Болдини будет признан величайшим художником прошлого века. Все новые школы родилась от него».

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regnum author Наталья Стрельцова
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