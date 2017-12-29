Создатель классического Санкт-Петербурга

Дмитрий Береснев, , 00:05 — REGNUM

Карл Росси спроектировал и построил по своим чертежам не только отдельные здания, но и архитектурные комплексы Санкт-Петербурга, являвшегося столицей Российской империи при его жизни. Его проекты учитывали окружающую обстановку или создавали её заново, касается ли это внутреннего убранства помещений или городских кварталов. Росси был отменным декоратором не только помещений, но и фасадов зданий. Работая в стиле классицизм, он был одним из создателей русского стиля ампир, так называемого имперского классицизма, диктующего единый стиль для построек любого типа и характеризующегося богатым украшением фасадов лепниной, что позволяет органично вписываться в окружающее пространство, выполненное в стиле барокко.

18 декабря 1775 года в Неаполе родился мальчик по имени Карло ди Джованни. Его отцом был итальянский граф Джованни Росси. Его матерью была всемирно известная итальянская балерина Гертруда Росси. В 1785 году труппа, в которой она танцевала, была приглашена на работу в столицу России в Каменный театр (сейчас здание Петербургской консерватории). Каменный театр был только что достроен — в 1784 году — и оказался образцом театрального здания для всей Европы. Самый большой по размеру, он стал достопримечательностью города наряду с Казанским собором и Адмиралтейством. Отказаться от выступлений в таком театре было просто невозможно! Вместе с Гертрудой приехали ее 10-летний сын и муж (отчим Карла Росси), балетмейстер Шарль Ле Пик, возглавлявший труппу. Артисты поселились рядом с театром, в одном из домов на Театральной площади столицы Российской империи, которой в то время правила Екатерина II.

Их дача была в Павловске. Там семья Росси подружилась со знаменитым флорентийским архитектором и художником-декоратором Винченцо Бренна, который получал заказы от великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I (с 1796 года). Считается, что именно под его влиянием Карл Росси решил стать архитектором. В школе при немецкой церкви Святого Петра у мальчика были хорошие отметки по рисованию и точным наукам. Бренна, в свою очередь, взялся дать мальчику архитектурно-художественное образование, стал ему учителем и другом.

В 1795 году Бренна взял Росси к себе помощником-чертежником. В том же году Росси поступает на службу учеником чертежника в Адмиралтейскую коллегию архитектуры, находившуюся в подчинении великого князя Павла Петровича.

В 1796 году на престол взошел Павел I и сразу же приказал построить на месте Летнего дворца Елизаветы Петровны свой Михайловский замок. Карл Росси помогал в качестве чертежника Винченцо Бренна при проектировании Михайловского замка, переделывании интерьеров Зимнего дворца, достройке Исаакиевского собора. После завершения предварительных чертежей Михайловского замка в конце 1796 года Росси получил чин губернского секретаря с жалованьем 300 рублей в год.

Павел I, отметившийся в истории Российской империи тем, что отменил запрет на применение телесных наказаний к дворянам, хлебную повинность для крестьян, запретил помещикам барщину более трех дней в неделю и другими своими действиями, вызвал сильное недовольство высших слоев общества. В результате был убит в собственной спальне Михайловского замка в ночь на 12 марта 1801 года. Бренна и Росси были отстранены от всех проектов и уволены со службы, но через неделю Росси был восстановлен и привлечен для оформления коронации Александра I.

Попав в опалу, Бренна в 1802 году уезжает из России и, с разрешения императора, берет с собой на два года Карла Росси «для усовершенствования его познаний» с жалованьем 600 рублей в год по месту его пребывания. Росси учится во Флорентийской академии, изучает архитектуру Рима и других городов.

Закончив свое образование во Франции и Италии, Карл вернулся в Россию в 1804 году. 29-летний Карл подал прошение о присвоении ему звания архитектора. Аттестационная комиссия подняла на смех его проект переустройства площади перед Адмиралтейством, представленный в виде огромного сооружения, которое перегородило бы собой соседние здания. По проекту, над каналами и реками были перекинуты мосты, под которыми могли бы свободно ходить корабли. Для тех времен такой проект был утопией.

Вот что писал Росси о своем замысле: «Размеры предлагаемого мною проекта превосходят принятые римлянами для их сооружений. Неужели побоимся мы сравниться с ними в великолепии? Под этим словом следует понимать не легковесность украшений, а величие форм, благородство пропорций и прочность материала. Это сооружение должно быть вечным. И ознаменует эпоху, в которой мы воспринимаем систему древних, поскольку памятник в целом должен превзойти своим величием все, что создано европейцами нашей эры…»

По итогам аттестации Росси назначили художником на стеклянный и фарфоровый заводы Санкт-Петербурга расписывать вазы.

Найдя нужную протекцию в лице графа Д. Гурьева, Росси подал повторное прошение и в 1806 году получил звание архитектора Кабинета Его Величества и жалованье 1200 рублей в год. Три года он участвовал в разработке типовых проектов строений для обустройства городов под руководством Луиджи Руска.

В 1809 году его назначили архитектором так называемой Кремлёвской экспедиции, которая занималась строительством и ремонтом правительственных зданий в Кремле, Москве и ее окрестностях под руководством П. С. Валуева. Карл перебрался жить в Москву. Ему поручили постройку Екатерининской церкви в Вознесенском монастыре в Кремле. А после разгрома наполеоновской армии — возведение нового деревянного здания театра на Арбатской площади, уничтоженного интервентами в пылу пожарищ 1812 года.

Одновременно Росси стал членом комитета по благоустройству Твери, для которой он спроектировал здания театра, губернской канцелярии, семинарии, военного госпиталя, торговые ряды, церковь Трех святителей, собор Крестовоздвиженского монастыря. Тогда же был перестроен Путевой дворец великой княгини Екатерины Павловны. Строения Росси имеют подчеркнуто триумфальный характер, отличаются богатством композиций, выразительностью, гармоничным сочетанием архитектурных форм и аллегорической скульптурой. Ампир — стиль империи — соединил в себе грандиозность и благородную простоту. По результатам осмотра Твери в 1811 году император Александр I присвоил Карлу Росси чин надворного советника и наградил орденом Святого равноапостольного князя Владимира IV степени.

Именно в этом месте у зодчего начали появляться постоянные мастера, которые работали вместе с ним на других объектах. Практически впервые в истории царской России целый коллектив рабочих следовал за одним архитектором. Он оказался хорошим руководителем, работать с ним было интересно.

Из-за сражений русской армии с наполеоновскими войсками в Отечественной войне 1812 года зодчий переехал в Ярославль, где готовил к работе военные госпитали. В 1814 году Карла Росси вернули в Санкт-Петербург на стеклянный и фарфоровый заводы после смерти архитектора Томона с жалованьем 1500 рублей в год. В это же время вдовствующая императрица Мария Павловна поручила Росси работы в Павловске, где он построил несколько парковых павильонов, девять деревянных домов, по-новому украсил угловую гостиную Павловского дворца.

В 1816 году Карл Росси был назначен членом Комитета строений и гидравлических работ, где становится одним из главных его архитекторов, а в следующем году зодчего причислили к Аничковому дворцу (ныне Дворец пионеров) с жалованьем 3000 рублей в год. Он поселился на Итальянской улице, дом 11 (ныне улица Ракова).

Александр I подарил этот дворец своему младшему брату Николаю перед его свадьбой. Карл заново, по своим рисункам, отделал помещения в едином стиле, включая люстры, камины, мебель, двери… Здесь же, по проекту архитектора, были построены одноэтажные садовые павильоны в память о войне 1812 года, не закрывавшие вид на Невский проспект из окон дворца. Стилистическое единство пришлось по вкусу царскому двору, и Росси пригласили для такой же работы в Зимнем дворце, в котором должны были остановиться невеста великого князя Николая Павловича принцесса Каролина и ее отец, прусский король Фридрих-Вильгельм III. За выполненные работы в 1818 году Карл Росси был награжден орденом Святой Анны II степени. В это же время у 43-летнего архитектора от Анны Больцини родился первый сын Александр.

Когда мать Александра I устала ездить в отдаленный от Санкт-Петербурга Павловский замок, император решил перестроить Елагиноостровский дворец. Работы были поручены Карлу Росси. За четыре года дворец был перестроен, а рядом появился новый красивый сад с водоемами, оранжереей и павильонами. За этот ценнейший ансамбль в русском классическом стиле в 1821 году к ордену Святой Анны были получены алмазные знаки, а в 1822 году назначен пенсион 3000 рублей в год.

В 1819—1825 годах Карл Росси вел работы по постройке величественного Михайловского дворца (ныне Государственный Русский музей), Михайловской улицы (ныне улица Бродского) от Невского проспекта на Михайловскую площадь (ныне площадь Искусств) перед Михайловским дворцом, обошедшиеся казне около семи миллионов рублей. Такая планировка позволила дворцу приобрести значение крупнейшего городского центра. Отделка и меблировка дворца, включая стулья и ручки дверей, были выполнены по эскизам, нарисованным рукой зодчего. В 1825 году, незадолго до подавления восстания декабристов на Сенатской площади, Михайловский дворец был достроен и освящен, Карл Росси награжден орденом Святого Владимира III степени.

Посол Великобритании в Париже лорд Гринвилл в 1828 году написал в своем путевом дневнике: «Дворец является триумфом новейшей архитектуры и не только превосходит всё виденное в Тюильри и других королевских дворцах континента, но является положительно единственным в своём роде».

В эти же годы архитектор осуществил реконструкцию Марсова поля, Манежной площади и строил ансамбль зданий Главного штаба с аркой между ними, создавая триумфальный въезд на Дворцовую площадь.

В 1828 году — после смерти Александра I — на престол взошел его младший брат Николай I. В этом же году он утвердил проект Александринского театра — одного из наиболее значительных ансамблей Санкт-Петербурга, включающего, помимо театра (ныне Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина), Театральную улицу (ныне улица Зодчего Росси), Александринскую площадь (ныне площадь Островского) и площадь Чернышова моста (ныне площадь Ломоносова).

Театральная улица отличается от других следующими особенностями. Она имеет длину 220 метров, что в 10 раз больше высоты зданий и ширины самой улицы (по 22 метра), на обеих её сторонах построены одинаковые здания, украшенные аркадами по первому этажу и дорическими колоннадами по второму.

Архитектор неоднократно писал письма с просьбой о вознаграждении занятых на строительстве по его проектам работников, не удостоенные ответов. В 1820-х годах Росси был самым высокооплачиваемым столичным архитектором с жалованьем 15 000 рублей в год. Такого годового заработка могло бы хватить на 50 лет, если тратить ежегодно по 300 рублей. Напомним, жалованье 300 рублей в год Карл получал в должности губернского секретаря в 1796 году. Он мог бы сколотить состояние, но не это было главное. В 1822 году 47-летний Карл Росси обвенчался с 22-летней Софьей Еленой Андерсон, с которой прожил 24 года, принявшей его пятерых детей от Анны Больцини. Огромные гонорары уходили на заботу о мастерах, детях, на помощь своей матери и жизнь на широкую ногу. Так, отказавшись учитывать необоснованные замечания императора в проект второго корпуса Публичной библиотеки, Росси отказался от жалованья 3000 рублей в год в пользу Аполлона Щедрина, переделывавшего проект. Это был скандал.

«Превыше всего дорожу честью художника и незапятнанной своей репутацией, — писал Росси князю В. Долгорукову в 1828 году. — Никогда интерес не был побудительной для меня причиной в выполнении каковых-либо поручений, но единственно долг службы».

Последним крупным проектом Росси стала в 1829—1834 годах перестройка зданий Сената и Синода (ныне Центральный исторический архив СССР), которой было завершено формирование Сенатской площади (ныне площадь Декабристов).

За переустройство Дворцовой площади, включая соединение аркой двух корпусов Главного штаба в дугу длиной 580 метров, оформление Военной галереи 1812 года, зодчему было выплачено 100 000 рублей без взимания налога на инвалидов, составлявшего 5 копеек с рубля. Росси пожертвовал 5 000 рублей на лечение холерных больных, несмотря на то, что денег все время не хватало, и Росси часто был вынужден брать в долг. 100 000 рублей были потрачены в основном на погашение долгов.

В 1831 году Карла Росси исключили из Комитета для строений и гидравлических работ с объявлением выговора «за нарушение порядка службы и подчиненности» из-за частых прогулов заседаний, которые Росси считал бессмысленными.

Ф. Ф. Вигель, состоявший в Комитете одновременно с Карлом, писал в своих воспоминаниях о знаменитой матери Росси: «Всякий знал родительницу его, некогда первую танцовщицу на Петербургском театре».

Примечательно, что в этом же театре впоследствии танцевала балерина Авдотья Истомина, искусством которой в зрительном зале восхищался и посвящал свои творения гениальный А. С. Пушкин. Истомина же танцевала в паре с Огюстом Пуаро, супругой которого была сестра Карла Росси Мари.

В 1832 году 57-летний архитектор подал прошение об отставке, мотивируя его своей болезнью. Отставка была принята с условием завершения зодчим всех начатых проектов. Семья его переехала в Ревель к родителям жены. На съемной квартире в Петербурге с ним остался только старший сын Александр, учившийся в Академии художеств, основанной в 1757 году (ныне Российская академия художеств). Из окон квартиры на Итальянской улице он мог вести авторский контроль застройки Михайловской площади вплоть до 1847 года. В этом же году Росси подал прошение и получил российское подданство для получения пенсии родственниками. Одной из последних его построек была колокольня Юрьевского монастыря около Новгорода.

В 1849 году Николай I поручил Росси обновить убранство зрительного зала Александринского театра. В это время в Санкт-Петербурге свирепствовала холера. 5 апреля Карл Росси неожиданно заболел, а на следующий день скоропостижно умер в возрасте 74 лет.

Его похоронили на Волковом (лютеранском) кладбище, как иностранца, рядом с женой. Позже его прах перенесли в некрополь Александро-Невской лавры, где захоронены другие выдающиеся архитекторы: И. Е. Старов, А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, В. П. Стасов.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Человек-башня... Человек-самолёт... Человек-история