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«Все деньги мира» Ридли Скотта собрал в первый день проката лишь $2,6 млн

Культура

Ранее из него были вырезаны все сцены с Кевином Спейси

Лос-Анджелес, США, 26 декабря 2017, 20:54 — REGNUM  Фильм Ридли Скотта «Все деньги мира» (All the Money in the World) в первый день проката собрал лишь $2,6 млн, об этом 26 декабря сообщил портал Variety.

Издание пишет, что картина была показана в 2068 кинотеатрах США, стоит отметить, что на сайте Rotten Tomatoes она получила достаточно высокую оценку — 79%.

Фильм также участвует в трех номинациях премии «Золотой глобус» — «Лучший режиссер» (Ридли Скотт), «Лучшая актриса» (Мишель Уильямс) и «Лучший актер второго плана» (Кристофер Пламмер).

Напомним, в октябре 2017 года Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в том, что около 30 лет назад, когда Рэппу было еще только 14 лет, Спейси приставал к нему, будучи в нетрезвом состоянии.

После этого телеканал Netflix заявил о том, что сериал «Карточный домик» будет закрыт, а Sony отказалась выдвигать актера на «Оскар».

В итоге Sony и Ридли Скотт приняли решение заменить Спейси (который должен был играть роль миллиардера Жана Пола Гетти) на Кристофера Пламмера.

Ридли Скотт переснял все сцены фильма, в которых участвовал Спейси, примерно за шесть недель. Новый трейлер фильма с Кристофером Пламмером вышел уже 29 ноября 2017 года.

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Кинематограф

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