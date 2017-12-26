Сара Полсон хочет сыграть противника Чудо-женщины

Лос-Анджелес, США, , 20:03 — REGNUM Актриса Сара Полсон заявила о том, что она была бы не против сыграть в продолжении «Чудо-женщины» Читу (Cheetah), которая является отрицательным героем и противником Дианы, об этом 26 декабря сообщил портал CBR.

Один из поклонников написал на странице режиссера Пэтти Дженкинс о том, что в роли антагониста будут идеально смотреться Сара Полсон и Шарлиз Терон.

Сара Полсон, известная зрителям по своей работе в таких сериалах как «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений», поддержала его и написала «Да, пожалуйста!».

Напомним, Чита (Cheetah) или Гепард — персонаж, принадлежащий вселенной комиксов DC, она появилась в самом первом томе комикса «Чудо-женщина», в шестом выпуске (1943 год).

За свою историю Чита получила четыре разных воплощения. Первым была Присцилла Рич, потом появилась Дебора Домейн, в какой-то момент на смену ей пришла Барбара Энн Минерва.

Однако Cheetah назывались не только женщины, был и персонаж-мужчина. Его звали Себастьян Бальестерос. Все персонажи, выступавшие под этим именем, могли транссформировать свое тело и через это получать сверхсилы.

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