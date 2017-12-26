Кузнецова предложила учредить премию для создателей детского кино

Москва, , 18:39 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в 2018 году намерена создать специальную группу, которая будет заниматься вопросами создания детского контента, об этом 26 декабря сообщил сайт Российского агентства правовой и судебной информации.

Кузнецова высказалась о проблеме деструктивного контента в конце заседания, посвященного подведению итогов работы в 2017 году.

Также омбудсмен заявила, что необходимо создать специальную группу, которая будет заниматься созданием информационной продукции для детей.

Анна Кузнецова считает, что кроме этого в России необходимо учредить специальную премию, которая будет выдаваться создателям детских фильмов.

«Например, в этом году из 77 детских картин только 10 вышли в прокат, это нужно менять», — сказала Кузнецова.

Напомним, 24 декабря 2017 года Владимир Мединский рассказал журналистам о том, почему он считает необходимым ввести «защитный барьер» в виде 3% от сбора голливудских фильмов.

Глава Минкульта в очередной раз пояснил, что собранные средства ведомство намерено направить в Фонд кино, в дальнейшем они пойдут на финансирование отечественного кинематографа.

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