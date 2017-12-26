Группа «Грибы» распалась из-за «Бадминтона»

Киев, , 16:29 — REGNUM Рэп-коллектив «Грибы» заявил о распаде группы и прекращении концертной деятельности, причиной стало то, что один из её участников решил заняться раскруткой другого проекта, об этом 26 декабря сообщили «Известия».

Проект, которым будет заниматься Юрий Бардаш, носит название «Бадминтон», его первый видеоклип был размещен на сервисе Youtube ещё в феврале 2017 года.

Поскольку Бардаш решил сосредоточиться на этой работе, с 2018 года группа «Грибы» прекращает свою деятельность.

В «Бадминтоне» также участвуют вокалистка Анастасия Лисицына и рэпер Евгений Триплов, именно они появляются в дебютном видеоролике.

На данный момент их видео «Зая» уже набрало более 9 млн просмотров, в мае 2017 года коллектив также выпустил видео на песню «Красавица и чудовище», его показатель на сегодняшний день — 3,5 млн просмотров.

Напомним, группа «Грибы» прославилась в России благодаря своему видеоклипу на песню «Тает лёд». На данный момент количество просмотров этого ролика уже превысило 148,5 млн.

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