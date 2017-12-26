Гости главной ёлки Красноярска сфотографируются с талисманами ЧМ по футболу

Красноярск, , 16:01 — REGNUM В Красноярске состоялось открытие главной городской ёлки, которая зажгла свои огни в восточной части острова Татышев. Как сообщает пресс-служба городской администрации, украшением новогодней площадки стал ледовый городок, тема которого — «Сибирская сказка».

На радость ребятишкам создано рекордное количество ледовых горок — 15. Изюминкой ледовой архитектуры острова стала аллея, посвящённая Чемпионату мира по футболу. Любой желающий может сделать фотографию с каждым из пятнадцати талисманов чемпионата, выполненных из «зимнего хрусталя». Отметим, что открытие главной городской ёлки и ледовый городок стали подарками к Новому году для красноярцев от мецената, почётного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена.

На праздник, посвящённый открытию главной новогодней красавицы, собрались тысячи красноярцев. В церемонии открытия ёлки на острове Татышев приняли участие мэр Сергей Ерёмин, председатель Красноярского городского совета депутатов Татьяна Казанова.

«Уже стало доброй традицией в самом центре нашего города — на острове Татышев — давать старт калейдоскопу новогодних праздников! — отметил Сергей Еремин, обращаясь к горожанам. — Всего пять дней отделяют нас от 2018 года. Для всех красноярцев он непременно станет особенным. Нашему городу исполнится 390 лет! И всего год останется до Универсиады — события, которое откроет дружелюбный Красноярск всему миру, позволит столице большого региона, подобно яркой звезде, засиять на мировом небосклоне. Год будет наполнен большими и серьёзными проектами, которые мы будем реализовывать вместе! Пусть зажжённая сегодня главная городская ель станет символом исполнения желаний всех красноярцев! А остров Татышев — центром веселья!».

Кульминацией праздника стал красочный фейерверк. На этом мероприятия, посвящённые открытию главной ёлки Красноярска, не заканчиваются. Программа с участием творческих коллективов продлится в Татышев-парке до 21:00 по местному времени.