В Узбекистане создан музей прикладного искусства и ремесленничества

Ташкент, , 15:59 — REGNUM В Узбекистане создан Государственный музей прикладного искусства и ремесленничества, который откроется на базе одноименного музея в Ташкенте, сообщает 26 декабря Norma.uz со ссылкой на постановление правительства.

Здание музея будет реконструировано в 2017—2019 годах. Планируется также построить новый выставочный зал и административное здание.

В 2017 и 2018 годах источником финансирования выступают банки «Асака» и «Алокабанк», которые совместно выделят 12 млрд сумов (86 млн рублей).

Для реализации намеченных планов потребуется сносить жилье. Собственники недвижимости получат компенсацию из средств, выделенных банками.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря принято постановление правительства Узбекистана, которое утверждает программу усовершенствования деятельности и укрепления материально-технической базы государственных музеев на 2017-2027 годы.

Программа подразумевает закрытие 33 музеев, реорганизацию 21 действующих музея и открытие 7 новых учреждений.

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